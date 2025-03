Burkina-Patriotisme-Don

Namentenga: Une promotrice de restaurant offre du tô aux forces combattantes

Boulsa le 8 mars 2025 (AIB) – Le haut-commissaire du Namentenga, Adama Conseiga, au nom du gouverneur de la région du Centre-nord, Blaise Ouédraogo, a remis le 8 mars 2025, journée internationale de la femme, une importante quantité de tô (mets à base de farine de maïs) offert par la promotrice de restaurant, la veuve Marthe Sawadogo à l’unité Guépard Gérard Sindogo.

« Faites en sortes qu’après la crise sécuritaire que nous traversons, chacun puisse citer en exemple ce qu’il a pu faire pour illustrer son patriotisme », s’est adressé le haut-commissaire à l’assistance en témoignant la reconnaissance du Gouverneur à la restauratrice.

Des thermos remplis de tô et de sauce de gombo et d’oseille bien garnies de viandes était la composition du don de la veuve Marthe Sawadogo à l’unité Guépard.

« J’ai fait le tô car je sais que les forces combattantes qui sont sur le terrain pour nous défendre n’ont pas le temps pour préparer le to. Sa préparation est également plus difficile à faire. C’est pour cela que j’ai pensé à elles en leur préparant du tô à l’occasion du 8 mars. Que la paix revienne dans notre pays », a-t-elle conclu.

Je remercie de tout cœur Madame Marthe Sawadogo pour son geste symbolique qui marque son implication et sa participation patriotique à l’effort de paix dans notre pays. Au nom du gouverneur de la région du Centre-nord, je lui témoigne toute ma gratitude. Je souhaite qu’à l’issue de la crise sécuritaire que nous traversons que chacun puisse citer en exemple ce qu’il a pu faire comme acte patriotique,» a indiqué le haut-commissaire.

Le tô (ou saghbo en moré) est un plat fait à base de farine de céréales (maïs, mil, sorgho…) très apprécié au Burkina Faso et fréquemment consommé. Ce mets est considéré comme le plat national des burkinabè.

Agence d’information du Burkina

JBD/ak