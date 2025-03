Burkina/Cascades-Celebration-Fête-Femmes

Cascades/Célébration du 08 mars : Les femmes revendiquent des meilleures conditions de vie et de travail

Banfora, 09 mars 2025 (AIB) – Les femmes de la région des Cascades ont célébré la 168ème Journée internationale de la femme, le samedi 08 mars 2025 à Banfora. La cérémonie de commémoration a été patronnée par le gouverneur de la région des Cascades, Forent Badabouè Bazié. A cette occasion, les femmes ont interpelé les autorités du pays à des meilleures conditions de vie et de travail.

Habillées en tenue de sport, les femmes de la région des cascades, se sont retrouvées ce samedi 08 mars 2025 à la place de la nation de Banfora pour célébrer la 168ème journée qui leur est dédiée, après une séance d’aérobic pour la santé et le bien être des femmes. Placée sous le patronage du gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, la journée internationale de la femme, édition 2025 est célébrée au Burkina Faso sous le thème : « Crise sécuritaire et humanitaire : Quelles stratégies pour promouvoir l’entreprenariat agricole des femmes ». Un thème qui est d’actualité dont l’objectif est de susciter la contribution et la participation de tous les acteurs à l’atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, selon le patron de cette commémoration régionale des Cascades, Forent Badabouè Bazié.

M. Bazié a expliqué que le gouvernement, entend mettre en exergue le rôle et la place de la femme dans le processus de production agricole dans notre pays. Des initiatives ont été développées pour trouver une solution adéquate à cette situation. Au nombre de celles-ci on peut citer, entre autres, la mise en œuvre de l’offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, la création de 100 000 emplois décents dans le secteur agropastoral pour les jeunes, les femmes, les PDI et les VDP.

Le premier responsable de la région des Cascades, a lancé un appel à toutes et à tous pour la recherche de solution idoines aux obstacles qui freinent la participation de la femme, à l’édification d’un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale dans notre région, tout en rassurant les femmes des Cascades de la disponibilité des acteurs régionaux à leur accompagner chacun dans son domaine de compétence. Il a également adressé ses sincères remerciements à tous ceux qui sont sortis massivement pour la réussite de cette cérémonie.

La Coordinatrice régionale des femmes, Adja Gnanou Salimata, a salué les femmes pour leur mobilisation à la célébration du 08 mars 2025 à Banfora.

Mme Gnanou a saisi l’occasion pour inviter les femmes à rester toujours mobilisées pour revendiquer leurs droits à l’égalité de traitement de salaires que les hommes et à des meilleures conditions de vie. En tant que femme, nous devons poursuivre cette lutte afin d’améliorer notre quotidien, notre avenir et partant celui de nos familles, a-t-elle ajouté.

La coordinatrice régionale des femmes des Cascades a remercié le Gouverneur de la région des Cascades pour sa disponibilité aux cotés des femmes et traduire sa gratitude au directeur général de la SN SOSUCO, parrain de cette édition 2025.

Les activités qui ont été organisées pour une meilleure appropriation de la thématique par les femmes sont entre autres : des conférences sur le thème, des causeries éducatives sur les expériences réussies des femmes entrepreneures agricoles, des formations sur le foncier au profit des femmes, des formations sur les procédures de gestion administrative et financières, des formations sur les techniques de culture hors sols, une journée de salubrité, un dépistage du cancer du col de l’utérus, un don de sang et un don de vivres au profit des Personnes déplacées internes (PDI) de Banfora.

