Ioba/8 mars : Les femmes de la commune de Koper formées en techniques innovantes de production agricole

Dano, 11 mars 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a présidé la cérémonie commémorative de la 168e journée internationale de la femme, le samedi 08 mars 2025 à Koper.

Le Ioba, à l’instar des autres provinces, a célébré la 168e journée internationale de la femme dans la commune de Koper. Présidée par le haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara, la cérémonie était placée sous le parrainage de Benoîta Diabouga / Méda et de Hervé Hien représenté par Hubert Somda et le co-parrainage de Oscar Dabiré et de Evelyne Dabiré.

Dans le cadre de cette commémoration, plusieurs activités ont été menées dont des formations. Les femmes de Koper ont été formées en technique innovante de production agricole et de conservation de produits. Une journée de salubrité a été mise à profit pour nettoyer toutes les formations sanitaires de la commune de Koper ainsi que la mairie et la préfecture.

Les femmes ont également participé à une course cycliste remportée par Gertrude Dabiré. Toutes les dix-neuf coureuses ont été récompensées. Afin d’approfondir la réflexion sur l’entrepreneuriat agricole des femmes, une conférence a été animée sur le thème de la journée de la femme.

Cette conférence a permis aux femmes d’être outillées sur le rôle et la place de la femme l’entrepreneuriat agricole, l’accès au financement et au foncier et le réseautage. La cérémonie commémorative a été marquée par un défilé, des interventions, des remises d’attestation et de prix sans oublier les animations.

Les intervenants à la cérémonie le 08 mars, ont tous reconnu l’importance socio-économique de l’entrepreneuriat agricole des femmes. Ils ont également évoqué la difficulté des femmes d’accéder à la terre. Ils ont salué la résilience des femmes dans le contexte de crise sécuritaire et humanitaire.

Pour le préfet, président de la délégation spéciale communale de Koper, Zakaria Dao, chacun doit jouer sa partition afin que l’accessibilité de la femme à la terre soit une réalité. La représentante de la coordination provinciale des femmes du Ioba, Sylvie Dabiré a indiqué qu’investir dans l’agriculture féminine c’est booster le développement économique et social à long terme.

La marraine Benoîta Diabouga / Méda a exhorté les femmes à entreprendre. « Les femmes doivent davantage se mobiliser lors des rencontres de sensibilisation. Elles doivent se regrouper en coopératives pour mener des actions fortes pour leur épanouissement » a-t-elle souligné. Mme Diabouga et ses co-parrains s’engagent à accompagner l’entrepreneuriat des femmes de Koper réunies par coopératives.

Le premier responsable de la province du Ioba, Innocents Ouattara a relevé que l’objectif de « l’offensive agro-pastoral et halieutique 2023-2025 » est l’atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. « Malgré cette volonté affichée par le gouvernement, les femmes ont tendance à être pénalisées plus que les hommes par rapport à l’accès à la terre à cause des pesanteurs socio-culturelles », a-t-il poursuivi. M. Ouattara a demandé l’accompagnement de toutes les autorités coutumières afin de favoriser l’accès des femmes à la terre, au cours de la conférence sur le thème de cette célébration.

« J’invite les femmes à s’engager dans la production agro sylvo pastorale afin d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie », a ajouté le haut-commissaire. Il a remercié les parrains et les marraines pour leur contribution et leur implication personnelle à la réussite de cette commémoration.

En marge de la célébration de la journée internationale de la femme, la délégation spéciale de la commune de Koper a fait un don de vélos à trois élèves orphelins vulnérables. Un garçon handicapé moteur a également reçu un bon pour la fourniture d’un vélo tricycle. Des denrées alimentaires et du matériel de couchage ont été remis à des personnes déplacées internes.

Le flambeau de la célébration tournante dans le Ioba a été officiellement remis à la commune de Niégo pour l’année 2026.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata