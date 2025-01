Burkina- Sissili-Communauté-Installation-Représentant

Sissili : Le représentant de la communauté mossi à Léo installé

Léo, 27 janv. 2025 (AIB)- Le représentant de la communauté mossi de Léo a été officiellement présenté le samedi 25 janvier 2025 au public, par sa Majesté, le chef de canton, Léo Piyo Dan Zwè.

Placée sous le parrainage de l’opérateur économique, Tinga Dominique Guissou, cette cérémonie d’installation a également connu la présence des autorités administratives, judiciaires et coutumières de la province de la Sissili.

Le chef de canton de Léo, Piyo Dan Zwè s’est félicité de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre toutes les communautés vivant dans la province.

Sa Majesté a indiqué que la diversité ethnique et culturelle constituent le socle d’un développement harmonieux durable et de paix.

Il a exprimé ses bénédictions et ses vœux de santé et de bonheur à l’endroit de l’élu du jour. Piyo Dan Zwè a imploré les mânes et les ancêtres de l’accompagner dans sa tâche.

Le parrain de la cérémonie, Tinga Dominique Guissou a traduit sa gratitude et sa reconnaissance à l’endroit des autorités traditionnelles et coutumières de Léo pour ce bel exemple d’hospitalité dont elles ont toujours su faire montre.

Pour ce faire, M. Guissou a invité la communauté mossi de Léo a prôné l’entente et la cohésion en leur sein et à se départir de tout comportement de nature à entacher le vivre ensemble avec leurs hôtes.

Le haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a remercié les organisateurs davoir associé son image à cette cérémonie en tant qu’invité d’honneur.

Pour le premier responsable de la province, cette cérémonie revêt une signification particulière pour la communauté mossi mais aussi pour l’ensemble de la province.

Selon M.Sia, elle marque un moment de renouveau, de solidarité et de renforcement des liens sociaux.

Il a ensuite félicité le nouveau représentant de la communauté mossi à Léo avant de l’inviter à porter cette responsabilité avec dignité, équité et dévouement.

Le haut-commissaire de la province a rendu hommage à toutes les anciennes et actuelles personnalités qui ont œuvré pour la préservation de l’identité et des valeurs de la communauté mossi.

À l’en croire, leurs initiatives ont contribué à la stabilité et au développement de la province de la Sissili.

Le nouveau représentant de la communauté mossi à Léo, le Naaba Guigue- polé à l’État civil, Koudougou Tiendrebéogo est né en 1949 à Doulougou, dans la province du Bulkiemdé. Il s’est lancé très tôt dans la vie active et arrivé à l’âge de 24 ans à Léo.

Ses domaines dintervention dès son arrivée dans la cité de Mandengha sont, entre autres, l’agriculture, l’élevage et le commerce. Il s’est investi pendant la révolution à la construction de l’école primaire publique de Léo-Mano A de son secteur.

Le nouveau représentant de la communauté mossi a bénéficié des qualités de sagesse, de rassembleur et de confiance auprès des autorités coutumières autochtones.Ce qui l’a permis dêtre le successeur du feu Naaba Koanga. Il a trois femmes avec 16 enfants.

Agence dinformation du Burkina

OAN/NO/ATA

JBD/NO/ATA