Passoré : 3 600 tonnes de riz attendues avec l’aménagement du périmètre irrigué de Dourou, (DP Agriculture)

Yako, (AIB)- La Direction provinciale de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques du Passoré a indiqué que l’aménagement du périmètre irrigué de Dourou va fournir une production de 3 600 tonnes de riz par an, à la campagne humide 2024-2025 et plus de 17600 tonnes de tomates et d’oignons à la saison sèche. L’information a été révélée le vendredi 20 décembre 2024 lors de la 2ème session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP) du Passoré.

« L’aménagement du périmètre irrigué de Dourou offrira une production minimale de 3 600 tonnes de riz par an, à la campagne humide et plus de 17 600 tonnes de tomates et d’oignon par an en saison sèche », a annoncé la représentante du DPARAH du Passoré,Odile Bonou.

Selon Mme Bonou a annoncé que pour la campagne humide 2024-2025, 1352 parcelles de superficie variante entre 0.33 et 0.50 ha ont été provisoirement mises à la disposition des producteurs et productrices du Passoré.

Dans sa communication livrée à ce cadre statutaire du CCP qui regroupe les acteurs de développement de la province du Passoré, Mme Bonou, représentant le directeur provincial en charge de l’Agriculture du Passoré a aussi fait savoir que sur les 865 ha aménagés, 447.39 ha ont été emblavés pour la production du maïs, du niébé et du riz.

Elle a, en outre souligné que plus de 100ha seront mis en valeur pour la production de l’oignon pendant la campagne agricole sèche qui va s’étaler jusqu’à la fin du mois de janvier 2025.

En plus de l’aménagement du périmètre irrigué (PI) de Dourou, il est ressorti de la communication que plusieurs travaux ont été réalisés dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique au Passoré.

Il s’agit de la construction de 15 conserveries d’oignon de 20 tonnes chacune, de la construction de 5 magasins de stockage de 250 tonnes chacune, de 5 aires de séchage dans les villages de Dourou, Kalsé, Tampouy, Sibéga et Yalou.

On peut noter également la réalisation de 05 postes d’eau autonome autour de l’aménagement.

En rappel, l’offensive agropastorale et halieutique est une initiative présidentielle qui a été lancée officiellement au Passoré le 7 décembre 2023, par le ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié.

Son coût global de réalisation estimé à 17 502 666 158 FCFA et les travaux d’aménagement s’étendent sur une période de 18 mois hors saison hivernale.

