Namentenga/Marche de soutien : «Nous demeurerons avec le capitane Traoré en toute circonstance », resp.

Boulsa 30 avr. 2025 (AIB)- Le président de la veille citoyenne de la section provinciale de Boulsa, Jean Paul Sawadogo, a précisé ce mercredi 30 avril 2025, que la population demeurera avec le président du Faso en tout lieu et en toute circonstance. C’était lors de la marche de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, face aux manœuvres de déstabilisation de l’impérialisme.

La population de Boulsa a répondu présente à l’appel de la veille citoyenne section provinciale Namentenga le mercredi 30 avril 2025 à la place du rond-point du Lion pour soutenir le président du Faso, le capitaine Traoré.

La place du rond-point du Lion de Boulsa, a accueilli dès 6 h, les manifestants pour marquer leur soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, face aux accusations infondées du général américain Michael Langley.

M. Sawadogo a par ailleurs remercié la population pour la grande mobilisation à cet évènement historique du Burkina Faso.

Il a fait savoir à l’impérialiste et ses valets locaux que le logiciel qu’ils utilisent de nos jours est obsolète et qu’ils doivent désormais le changer.

Le président de la veille citoyenne a prié Dieu et les mannes des ancêtres que la paix revienne au Burkina et pour le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives.

Le président du comité d’organisation, Nestor Sandouidi, a situé l’objet du meeting et a demandé à la population de rester vigilante jusqu’à la victoire prochaine.

La cérémonie a connu la présence des autorités coutumières et traditionnelles, des délégations de la veille citoyenne des communes de Boala, de Dargo et de Zéguédéguin avec la participation d’artistes musiciennes.

