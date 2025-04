Burkina-Nayala-Marche.

Nayala/Veille citoyenne : Le point focal appelle à la résistance contre l’impérialisme et à l’affirmation de la souveraineté

Toma, 30 avr. 2025(AIB) – Les populations du Nayala ont manifesté leur soutien au président Ibrahim Traoré ce mercredi 30 avril 2025 en participant massivement à une marche organisée par la Coalition nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) pour lutter contre l’impérialisme qui complote pour mettre à mal la souveraineté du pays.

Le point focal de la coalition nationale des associations de veille citoyenne de Toma, Boro Mathieu, a livré un message empreint de références historiques et a appelé à la résistance contre l’impérialisme et à l’affirmation de la souveraineté des États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

M. Boro, évoquant le père de la révolution burkinabè, Thomas Sankara, a souligné que l’impérialisme ne change jamais et continue de traiter les pays africains comme leurs valets locaux.

C’est pourquoi, il a dénoncé les ingérences extérieures dans les affaires internes des pays du Sahel, affirmant le droit à l’autodétermination et à la dignité des peuples.

Les participants ont été encouragés par le représentant du haut-commissaire, Adama Diallo, à rester unis et à se battre pour un avenir libre et prospère, tout en rendant hommage à la lutte pour la souveraineté et la justice.

La marche a été un moment fort de solidarité, réaffirmant l’engagement des populations envers les autorités pour leur leadership, leur soutien sans faille pour l’acquisition totale de la souveraineté du pays.

Partis du terrain de Maracana, les participants ont rejoint le rond-point Joseph Ki-Zerbo en scandant des slogans révolutionnaires et passant devant la mairie et la place de la révolution pour achever la marche au haut-commissariat.

Agence d’Information du Burkina