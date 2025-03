Burkina-Namentenga-Mesure-Respect

Namentenga : L’unité Guépard échange avec les élèves du lycée technique sur la coiffure à l’école

Boulsa, 17 mars 2025 (AIB)- L’unité Guépard a échangé le lundi 17 mars 2025 avec les élèves du lycée technique et professionnel, lors de la montée des couleurs sur le décret conjoint règlementant la coiffure des apprenants dans les structures éducatives.

L’unité Guépard a procédé ce lundi 17 mars 2025, à la montée des couleurs, au lycée technique et professionnel de Boulsa, dans la province du Namentenga de la région du Centre-Nord.

Le commandant de l’unité Guépard, Gérard Sindogo a par ailleurs rappelé le décret conjoint qui règlemente la coiffure des apprenants dans les structures éducatives qui rentre en vigueur à la reprise des congés du 3e trimestre.

Il a par ailleurs invité les élèves au respect strict de ladite mesure qui constitue un acte citoyen.

Gérard Sindogo s’est aussi a appesanti sur un certain nombre d’actes inciviques des élèves, constatés avant, pendant et après la montée des couleurs pour sensibiliser et solliciter l’accompagnement de la direction du lycée.Il s’agit, entre autres, de la faible présence des scolaires, de la mauvaise exécution de l’hymne national et du mauvais comportement de certains élèves lors de la cérémonie.

Le commandant Sindogo a éclairé la lanterne des élèves sur les conduites avant, pendant et après la montée des couleurs.

Le premier responsable de l’unité Guépard a également demandé au proviseur et aux professeurs à conscientiser davantage les élèves pour qu’ils soient patriotiques par le respect des couleurs nationales.

Avant de prendre congé des élèves, il a par ailleurs insisté sur la ponctualité et la maitrise de l’hymne national pendant la montée des couleurs.

Agence d’information du Burkina

