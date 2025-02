Burkina-Namentenga-Sport-Marathon

Namentenga : Le semi marathon « Koomtanga » de Boulsa prévu du 14 au 16 mars 2025 à Boulsa

Boulsa 6 fev. 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a présidé le jeudi le 6 février 2025 à Boulsa, la rencontre préparatoire de la première édition du semi marathon international Komtanga (SMI/K), prévue du 14 au 16 mars 2025 à Boulsa, et sera placée sous le très haut patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Komtanga désigne le nom d’une colline sacrée de Boulsa. Cette première édition du SMI/k , sera placée sous le très haut patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

A l’occasion de la rencontre préparatoire , la question de la mobilisation sociale, de l’itinéraire et les conditions de participation ont été passées au peigne fin.

« Approprions-nous cette opportunité pour rentrer dans l’histoire » a souhaité le haut-commissaire aux filles et fils de la province. En terme de modalité de candidature il est exigé cours des inscriptions une pièce d’identification et un montant financier au regard de l’âge, de la distance et de la nationalité. La distance de 5km concerne les scolaires. Il leur est demandé une somme de 500frs . Les 10km concernent les athlètes burkinabè de tout âge. Leur contribution financière est de 2000fr. La catégorie 21km conce les athlètes âgés de plus de 18 ans. La contribution des athlètes issus des pays membres de la confédération de l’Alliance des Etats du Sahel est de 2500frs et 6 000fr pour les autres nationalités.

Le directeur provincial des sports et loisirs coordonnateur provincial, du Namentenga, Moussa Ilboudo a indiqué qu’il est prévu, entre autres un cross populaire, ‘un village marathon.

M. Ilboudo a également précisé que le semi marathon sera un cadre de convivialité et de réjouissances populaires pour renforcer la résilience et le vivre ensemble des populations

Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a sollicité l’implication des uns et des autres pour le que le Namentenga rentre dans l’histoire avec ce semi marathon « Koomtanga » de Boulsa.

Il convient de noter que les gloires nationales et internationales qui sont, entre autres, Iron Biby, Charles Kaboré, Hugues Fabrice Zongo, les Dozos participeront à l’évènement.

Agence d’information du Burkina

