Burkina-Namentenga-Commune-Plan

Namentenga : Le haut-commissariat lance les travaux de relecture du plan communal de développement

Boulsa, 16 avril 2025 (AIB)- Le représentant du Haut-commissaire, le Secrétaire général (SG) de la province de la Namentenga, Bassouleymane Ouattara a lancé le mercredi 16 avril 2025, les travaux de la commission ad ’hoc en charge de la relecture du plan communal de développement (PDC) de la commune de Boulsa.

« La relecture d’un Plan de développement communal (PDC) est complexe. Pour ce faire, je vous souhaite du courage et de l’assiduité pour qu’on ait un document qui reflète les ambitions réelles et réalistes des populations », a indiqué le SG de la province du Namentenga, Bassouleymane Ouattara aux membres de la commission ad ‘hoc.

La rencontre a regroupé le président de la délégation spéciale communale (PDS) de Boulsa, Issaka Sangla, les représentants du directeur Pays de l’ONG Oxfam du Burkina, de la Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Nord (DREP/CN), du bureau d’études, Djidjima Sanou et du partenaire financier Simon Ouédraogo.

La commission ad ‘hoc est composée de 32 membres comprend des autorités religieuses coutumières et traditionnelles, des organisations de la société civile, des services techniques et de la délégation spéciale.

Elle aura pour mission de s’imprégner des potentialités de chaque entité administrative, des villages et secteurs de Boulsa et de recueillir les défis à relever dans le but de disposer d’un référentiel communal à la disposition des partenaires au développement de la commune.

« Le dernier PDC est échu depuis le 31 décembre 2024 », a fait remarquer le PDS Sangla.

Cette relecture du PDC a bénéficié du soutien financier de l’ONG Oxfam Burkina, de l’appui technique de la DREP/CN et du bureau d’études.

« Les résultats de sa relecture et de son adoption sont attendus dans trois mois », a rassuré Djidjima Sanou.

Le représentant du Haut-commissaire, le SG de la province du Namentenga, Bassouleymane, Ouattara Ouattara a remercié l’ONG Oxfam pour son accompagnement.

M. Ouattara a également encouragé les membres de la commission ad ‘hoc pour leur assiduité au travail.

« L’élaboration d’un référentiel qui reflète effectivement les ambitions réelles et réalisables des populations est complexe », a poursuivi le SG de la province du Namentenga.

Agence d’information du Burkina

JDB/NO/ATA