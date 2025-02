Burkina-Namentenga-Sécurité-Routière

Namentenga : Le haut-commissaire encourage les acteurs du contrôle technique des véhicules

Boulsa, 4 fev.2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a effectué ce mardi 4 février 2025, une sortie à la gare routière de Boulsa pour constater de visu le déroulement du contrôle technique des véhicules automobiles et encourager les acteurs.

« Les mots nous manquent pour traduire notre reconnaissance au 1er responsable de la province qui a facilité l’intervention du Centre du contrôle de véhicules automobiles (CCVA) à Boulsa », a indiqué le président des transporteurs de Boulsa, Noufou Kafando.

Au cours de ce contrôle technique, les propriétaires des différentes catégories de véhicules automobiles vont passer devant la comptabilité pour honorer leurs frais de visite.

Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga et sa délégation ont échangé avec une mission du CCVA à la gare routière de Boulsa où se déroule l’opération de contrôle.

Saisissant l’opportunité, M. Conseiga a également encouragé les acteurs pour le travail abattu dans le contrôle technique des véhicules.

Il a remercié le CCVA pour sa présence et a invité les responsables des transporteurs à se mobiliser davantage les détenteurs de véhicules automobiles en général et les détenteurs de tricycles, en particulier pour l’obtention du certificat de conformité d’une part et du contrôle technique d’autre part.

Selon le chef de mission du CCVA à Boulsa, Blaise Dayamba, le travail se passe bien. Il a expliqué que depuis 4 ans, le CCVA ne s’est pas présenté à Boulsa, à cause de l’insécurité.

Dayamba a également rassuré les usagers et la population que le rythme normal du contrôle sera désormais rétabli.

« Nos membres étaient obligés de se rendre dans les localités voisines qui recevaient le CCVA pour pouvoir effectuer nos visites techniques durant ces 4 dernières années », a confié indiqué le président des transporteurs de Boulsa, Noufou Kafando

A ses dires, il se rendait directement à Kaya, à Pouytenga à Koupèla ou à Ouagadougou pour le contrôle de leurs véhicules

« Pour cette dernière sortie, nous remercions sans cesse le haut-commissaire pour avoir facilité le déplacement du CCVA à Boulsa. Nous comptons accentuer la mobilisation des détenteurs au regard du délai imparti qui est de 2 jours », a-t-il poursuivi.

