Namentenga : L’association WendKouni soutient 219 PDI de trois communes avec des animaux et des intrants alimentaires

Boulsa, 25 avril 2025 (AIB)- L’association WendKouni en collaboration le Projet Résilience communautaire des ménages agrosylvopastoraux (RESICOM) a offert le vendredi 25 avril 2025, des petits ruminants et des intrants alimentaires à 219 personnes réinstallées de trois communes de la province du Namentenga. La cérémonie de remise des animaux, présidée par le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga.

219 personnes réinstallées des communes de Dargo, Boala et Boulsa ont reçu chacun, trois chèvres dont deux femelles et un mâle et deux moutons et des intrants alimentaires.

Cette cérémonie de remise des petits ruminants présidée par le Haut-commissaire de la province du Namentenga a eu lieu, en présence des corps constitués, de la directrice régionale en charge de la communication du Centre-Nord, Safiatou Oubda, du représentant du consortium des bailleurs de fonds Solidar Suisse Burkina Faso /SOS Sahel, Blaise Somé et chef du projet RESICOM.

M. Conseiga a exhorté les bénéficiaires d’être des modèles de réussite à l’image d’un de leurs prédécesseurs.

Le premier responsable de la province a également félicité le président de l’association Wendkouni, Dieudonné Nonaba pour son dynamisme et le projet RESICOM pour son soutien inestimable.

Le représentant du consortium Solidar Suisse Burkina Faso/SOS Sahel et chef du projet RSICOM des régions du Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord (RSICOM), le projet renforce la résilience des ménages y compris celle des PDI affectées par la crise sécuritaire et les changements climatiques dans sa zone d’intervention.

Le porte-parole des bénéficiaires, Ganda Kargougou de la commune de Boulsa a remercié le projet et l’ l’association Wendkouni pour leurs accompagnements.

Saisissant l’occasion, M. Kargougou a révélé que les trois chèvres obtenues auparavant ont doublé.

« Je remercie le Haut-commissaire, le président de la délégation spéciale de la commune, les services techniques pour la mise en œuvre réussie du projet au Namentenga et le projet RESICOM », a soutenu le président de l’association, Dieudonné Nonaba.

Adama Conseiga a aussi salué le soutien inestimable du projet dans les villages dorigines et le bénéficiaire, Ganda Kargougou pour son exemple de réussite tout en exhortant les nouveaux à emboiter ses pas.

