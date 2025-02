Burkina- Namentenga- Religion- Installation-Curé

Namentenga : La paroisse de Boulsa traduit sa disponibilité au nouveau curé pour réussir sa mission

Namentenga 9 fev. 2025 (AIB)- La paroisse de Boulsa, dans la province du Namentenga Centre-Nord a exprimé le dimanche 9 février 2025, sa disponibilité au nouveau curé Constant Ouédraogo pour la réussite de sa mission. Cette installation du nouveau curé Ouédraogo s’est déroulée en présence du haut-commissaire, Adama Conseiga et des corps constitués de la province.

Le vicaire général du diocèse de Kaya l’abbé Emile Sawadogo a, au nom du père évêque du diocèse de Kaya et

administrateur apostolique du diocèse de Dori, l’Evêque Théophile Naré, installé le dimanche 9 février 2025 à Boulsa, le nouveau curé de la paroisse de Boulsa l’abbé Constant Ouédraogo.

La lecture du décret de nomination, la remise des attributs de curé, à savoir le chasuble romain, les clés du tabernacle et de l’église par le vicaire général, la profession de foi et l’engagement du nouveau curé et l’eucharistie ont ponctué la cérémonie solennelle d’installation .

Le président du conseil paroissial, Patrice Ouango a félicité le nouveau curé pour sa nomination et a traduit la disponibilité de la paroisse à l’accompagner pour réussir sa mission.

Selon le représentant de l’église central des Assemblées de Dieu de Boulsa, Moussa Ima, a justifié sa présence et s’est référé aux saintes écritures de la bible.

«C’est pour cela que nous sommes là au nom du pasteur central pour exprimer notre joie , notre fraternité et notre solidarité à l’église sœur de l’église catholique pour souhaiter au curé un bon ministère durant son mandat », a-t-il confié.

D’après le vicaire général, le curé a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. A cet effet, le célébrant a invité les fidèles catholiques à prier pour lui et pour le père Evêque Théophile Naré, nommé administrateur apostolique du diocèse de Dori par sa Sainteté le pape François. La famille du curé à Sian /Kaya a marqué sa présence par son cadeau et par ses bénédictions.

Le haut-commissaire de la province, Adama Conseiga en compagnie de l’ensemble des corps constitué de la province présents à la messe, a pour sa part, encouragé le nouveau curé et les fidèles.

Il lui a souhaité bon vent avant de formuler les vœux de paix pour le Burkina Faso en général et la province du Namentenga en particulier.

Cette cérémonie d’installation du nouveau a connu la participation des curés du diocèse, des parents et amis du curé, de la révérende sœur supérieure de Saint François d’Assise et de nombreux fidèles des différents secteurs de la paroisse.

Le curé Constant précédemment curé de la paroisse Jean Marie Vianney de Dargo remplace le curé Jean Marie Ouédraogo en mission à l’extérieur du pays était de la partie.

Il convient de noter que la paroisse de Boulsa compte 26 339 fidèles et couvre les communes de Boulsa, Boala et Zéguédéguin.

Agence d’information du Burkina

