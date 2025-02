Burkina- Sissili- Sport-installation-Directeur

Sissili : Le nouveau directeur provincial des Sport veut réussir sa mission avec l’ensemble des acteurs

Léo, 11 fév. 2025 (AIB)-Le nouveau directeur provincial des sports et des loisirs de la Sissili, Yacouba Compaoré a été officiellement installé le mardi 11 février 2025 à Léo, dans ses fonctions par le Secrétaire général de la province (SGP) de ladite, Baowindsida Bingo représentant le Haut-commissaire. Pour l’occasion, M. Compaoré dit compter sur l’accompagnement de tous les acteurs pour réussir sa mission et faire rayonner le sport et les loisirs dans la province.

L’installation du nouveau Directeur provincial (DP) des Sports et des loisirs, Yacouba Compaoré par le Secrétaire général (SG) de la Sissili, Baowindsida Bingo s’est déroulée le mardi 11 février 2025 à Léo, chef-lieu de la province, dans la région du Centre- Ouest.

Saisissant l’occasion, M. Compaoré dit compter sur le soutien de tous pour réussir sa mission et faire rayonner le sport et les loisirs dans la province, nonobstant les difficultés.

Le nouveau DP en charge des Sports dit également mesurer avec sérénité l’immensité de la tâche qui l’attend sur le terrain.

Il a par ailleurs exprimé toute sa gratitude et reconnaissance aux plus hautes autorités et à sa hiérarchie pour le choix porté sur sa modeste personne pour assurer la gestion de la direction provinciale des Sports et des loisirs de la Sissili.

Yacouba Compaoré a remercié ses collaborateurs directs ou indirects pour le travail abattu pendant la période d’intérim et les bons résultats engrangés et les a invités à continuer dans la même dynamique pour le développement des sports et des loisirs dans la province de la Sissili.

Le SG de la province de la Sissili, Baowindsida Bingo a rassuré le nouveau directeur de la disponibilité de l’administration et de l’ensemble des corps constitués à l’accompagner dans la réussite de sa mission.

Le Directeur régional (DR) des sports et des loisirs du Centre- Ouest, Christophe Idogo

a pour sa part, prodigué quelques conseils au nouveau DP des sports et des loisirs de la Sissili, Yacouba Compaoré.

« La tâche est très immense avec moins de ressources et on attend de lui des grands résultats. C’est une question de résilience, cest un peu difficile mais pas impossible », a-t-il indiqué.

M. Idogo a invité le nouveau directeur à règlementer très rapidement le mouvement sportif au niveau de la province de la Sissili.

LE DR des Sports du Centre-Ouest a rassuré également que les travaux de réhabilitation du stade seront effectifs dans les jours à venir.

Le représentant du personnel de la direction provinciale des Sports et des loisirs, Harouna Ouédraogo a au nom de ses collègues félicité leur nouveau patron pour sa nomination.

M. Ouédraogo a souhaité que le succès soit au rendez dans l’accomplissement de sa mission pour le rayonnement des sports et loisirs dans la province de la Sissili.

En rappel, Yacouba Compaoré a été nommé le mercredi 29 janvier 2025 en Conseil des ministres comme le nouveau DP des Sports et loisirs de la Sissili.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA