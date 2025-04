Burkina-Namentenga-Journée-Promotion-Cantine

Namentenga : La délégation spéciale de Boulsa recherche des stratégies pour la promotion d’une cantine endogène

Boulsa, 12 avril 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale communale (PDS) de Boulsa, Issaka Sangla a présidé le 5 avril 2025, la première édition de la journée promotionnelle de la cantine endogène du Namentenga sous le thème «Durabilité de la cantine scolaire endogène, quelles stratégies endogènes pour l’atteinte des objectifs. Pour l’occasion, il s’est agi pour la commune de Boulsa de rechercher des stratégies pour promouvoir une cantine endogène

« 34 champs scolaires d’une superficie de 39,67 ha ont produit 26, 58 tonnes de vivres composés de niébé mung-bean, de sorgho, du maïs et de l’arachide. 83 écoles de la province ont pu mobiliser 42,59 tonnes de vivres pour la cantine endogène de leurs écoles respectives », a fait savoir le Directeur provincial (DP) de l’Education préscolaire, primaire et non formelle, Ouiraogo Bernard Kaboré.

La première édition de la journée promotionnelle de la cantine endogène du Namentenga a été placée sous le parrainage du Dr Laurent Sédogo l’ex ministre de l’Environnement et a connu la présence des partenaires financiers et techniques de la province.

Le superviseur de la cantine scolaire, Souleymane Zinaba a déploré le fait que le contexte sécuritaire et la faible mobilisation des parents d’élèves dans les travaux de production ont entre autres, impacté les rendements souhaités.

« Nous disposons dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutiques du gouvernement et de l’initiative présidentielle, du matériel aratoire, des tracteurs et motoculteurs et des intrants pour la production agricole. Nous vous assurons de notre disponibilité à vous accompagner pour peu que vous exprimiez les besoins », a indiqué le DP en charge de l’Agriculture, Mamadou Sidibé.

Le Parrain de la cérémonie, Laurent Sédogo a pris un exemple sur lui-même, dans le but de faire comprendre l’importance d’une bonne alimentation dans la vie d’une personne en général et d’un élève en particulier,

A ses dires, la bonne alimentation dont il a bénéficiée de ses parents lui a permis d’avoir de bonnes performances scolaires et professionnelles.

A cet effet, il a demandé aux partenaires et acteurs de l’éducation une implication active et effective pour l’atteindre d’une véritable autosuffisance alimentaire symbole de notre indépendance et de notre dignité.

Le PDS a témoigné la reconnaissance de la province à l’ONG APIL, à la CRS Béoogbiiga et à l’association Wendkouni pour leurs soutiens inestimables en vivres, en matériel et en appui technique.

Des attestations de reconnaissance et des prix en nature ont été remis aux associations et des parents d’élèves qui se sont brillamment illustrées.

La prestation artistique des élèves et enseignants, la visite des échantillons de la production des écoles, la dégustation des mets locaux ont constitué les autres activités de la journée.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/Dnk