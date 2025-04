Burkina- Passoré-Enseignement

Passoré/Enseignement secondaire : Le directeur provincial invite les chefs d’établissement à travailler dans l’ordre et la discipline

Yako, 04 avril 2025 (AIB)-Le Directeur provincial (DP) de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique du Passoré (DPESFPT), Halidou Konfé a effectué le vendredi dernier, une tournée de sensibilisation au lycée professionnel agricole(LPA) de Yako. Cette sortie du DP en charge l’Enseignement secondaire s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

La sortie a été une occasion pour le DPESFPT de s’enquérir des conditions de travail du personnel et les élèves de cet établissement de l’Enseignement secondaire à caractère agricole de Yako.

Halidou Konfé a profité des échanges pour rappeler le message du Président du Faso, le capitaine, Ibrahim Traoré au personnel et aux élèves des établissements, à l’occasion de cette première phase des JEPPC sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ».

Le DPESFPT a invité les acteurs éducatifs à travailler pour accomplir leur mission dans l’ordre et la discipline.

« Il est temps pour les élèves promouvoir des valeurs de patriotisme et civisme dans les établissements. », a renchéri M. Konfé.

L’initiative a été bien appréciée par les responsables dudit établissement dont le proviseur Jean Baptiste Nikiema. Celui-ci a laissé entendre que cela va contribuer à réconforter la communauté de l’établissement dans son élan de travail et de solidarité.

M. Nikiema a cependant porté quelques doléances à la connaissance de l’autorité, à savoir le manque d’eau pour bien exploiter les 4 hectares du lycée.

En marge du LPA, le DPESFPT s’était rendu aussi au lycée privé le Bon Cursus de Yako pour le même objectif.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/DNk