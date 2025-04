Burkina/Banwa-Enseignement-Secondaire-Passation

Banwa : Le nouveau directeur provincial en charge de l’enseignement secondaire promet de travailler avec humilité

Solenzo,11 avr. (AIB) – Le nouveau directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique des Banwa, Sibada dit Sianta Youmou, a pris service le vendredi 11 avril 2025 dans l’après-midi lors de la passation de service avec son prédécesseur Nathan Traoré.

qui a passé 7 ans à la tête de la direction.

Cette cérémonie de passage de témoin a regroupé les directeurs et chefs de service, les partenaires de l’éducation ainsi que le personnel et les chefs d’établissements.

Nommé en conseil des ministres le 3 avril dernier Sibada dit Sianta Youmou a promis de travailler avec humilité, persévérance et dévouement pour l’atteinte des objectifs.

« Si on a la chance ou la malchance de remplacer un gros travailleur, il faut un don de soi pour égaler la personne ou faire mieux que cette dernière. Je pense qu’ensemble nous pourrons soulever des montagnes.je demande votre accompagnement à tous pour l’atteinte des objectifs assignés », a lancé le nouveau directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique des Banwa.

Le secrétaire général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré qui a présidé cette cérémonie de passation a rendu un vibrant hommage au directeur provincial sorti Nathan Traoré. Il a invité le nouveau directeur provincial à retenir, à évaluer, à moduler et à orienter toutes les contributions dans la direction provinciale qui permettra d’atteindre les objectifs.

« Vous héritez d’une province à fort défis éducatifs et toute la population a le regard tourné vers vous en termes de consolidation des acquis déjà engrangés et la mise en œuvre des politiques publiques de l’état du secteur éducatif », a renchérit Abdoul Kader KongZabré dans son message de remerciement au nouveau directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique des Banwa.

Agence d’information du Burkina

