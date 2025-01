BURKINA- NAHOURI-EFFORT-PAIX

Nahouri : Une fédération évangélique offre des vivres aux personnes déplacées internes

Pô, (AIB)-La Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) du Nahouri, a offert des vivres, le vendredi 10 janvier 2025 à Pô, aux Personnes déplacées internes (PDI) de la province du Nahouri. C’est le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, qui a réceptionné le don.

Les Personnes déplacées internes (PDI) de la province du Nahouri, ont bénéficié le vendredi 10 janvier 2025, des vivres offerts par la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) du Nahouri.

Le donc est composé de 80 sacs de riz de 25 kg, 10 cartons de savon CITEC et 7 bidons d’huile de 20 litres.

Pour le président de la FEME, Pasteur Luc Piouyiri, être PDI n’est pas un choix mais une situation du monument qui impose cela.

« Nous avons décidé de venir en aide à ces personnes qui ont quitté leur localité par la force des choses et cela se justifie par deux raisons qui sont la recommandation du seigneur Jésus Christ et le désir et la volonté du gouvernement Burkinabè invitant toutes les communautés à soutenir ces PDI », a-t-il indiqué.

La représentante des PDI, Christine Bassorobou, a remercié les donateurs pour le don.

« Nous témoignons notre reconnaissance aux autorités et toutes les populations pour l’accueil chaleureux dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée. Notre souhait est que la paix revienne afin que nous puissions retrouver nos localités respectives», a indiqué Mme Bassorobou.

Le haut-commissaire de la province du Loroum, Auguste Kinda, a salué le caractère humanitaire de ce don.

Il a invité les responsables de la FEME et toutes les autres confessions de continuer à prier pour le retour de la paix, la cohésion sociale au Burkina.

Après la remise du don, la délégation de la FEME a prié pour les autorités du Burkina afin qu’elles aient les forces nécessaires pour conduire les destinées du pays.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo