Nahouri : Une association magnifie la veuve à travers une journée

Pô, 17 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé ce samedi 15 mars 2025 à Pô, la clôture des activités de la quatrième édition de la journée de la veuve du Nahouri. L’initiative est de l’association djouatina «espoir de demain» de Pô.

C’est sous le thème «paix et cohésion : qu’elle contribution des veuves pour l’éducation des enfants et l’apaisement des cœurs meurtrie dans un contexte de terrorisme», que l’association djouatina de Pô a organisé les 14 et 15 mars 2025, la quatrième édition de la journée de la veuve du Nahouri.

Pendant deux jours plusieurs activités ont été organisées pour magnifier la veuve.

Une formation en teinture des pagnes Kôkô donda au profit des veuves, une course cycliste féminine et une conférence sur le thème de l’édition, ont été organisés.

La coordinatrice de l’association, Kadoua Wetta/Abem, a dressé un tableau sombre de la veuve.

Selon elle, les veuves sont déstabilisées dans leurs familles, car souvent accusées d’être la cause du décès de leur époux, ce qui freinent leurs projets de développement.

«A cela s’ajoute l’hydre terroriste qui contribue à augmenter le nombre de veuves ces dernières années», a-t-elle dit.

Mme Wetta a indiqué être convaincue que ce cadre permettra à ces veuves de prendre conscience de leur rôle dans la société.

La coordinatrice de l’association, les a invitées à utiliser les connaissances acquises au cours de ces 48 heures pour sensibiliser et éduquer leurs enfants.

Pour le Haut- commissaire de la province et le parrain, cette journée est pleine d’émotions, c’est pourquoi ils ont invité les bonnes volontés à soutenir cette association afin qu’elle puisse réaliser ses objectifs.

Ils ont invité les femmes à jouer pleinement leur rôle d’éducatrice dans leur foyer respectifs afin d’apporter leurs contributions pour un retour de la paix au Burkina Faso.

L’association a primé les meilleures cyclistes et partager un repas communautaire ainsi que des vivres aux veuves.

La cerémonie a eu pour parrain, le contrôleur aérien à l’ASECNA, Basselougou Kazagabou.

Agence d’information du Burkina

