Burkina-Nahouri-Environnement

Nahouri : Un projet pour accroître la résilience des populations du Centre-Sud lancé

Pô, 26 fév. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a présidé le mardi 25 février 2025 à Pô, l’atelier de lancement du projet « Tiga wou Djenin », la terre en disparition, projet porté par l’association Ga Mo Wigna du Nahouri,«la nature c’est la vie» » et ses partenaires.

L’association Ga Mo Wigna du Nahouri, a réalisé des projets de développement au profit des populations de la région du Centre-Sud en partenariat avec le fond vert canadien et le Comité de Solidarité/Trois Rivières du Québec au Canada.

Le lancement a eu lieu le mardi 25 février 2025 à Pô.

Selon le coordonnateur technique du projet, Issouf Ouandjagabou, ce projet fait suite aux doléances formulées par les bénéficiaires en 2023 lors de l’atelier bilan du projet, « Apprendre pour Changer, le Nahouri s’adapte aux défis du changement climatique».

Il a indiqué que la mise en œuvre de ce projet permettra de réaliser un Système d’information et d’alertes précoces pour la région du Centre-Sud (sinap-rcs), basé sur des profils climatiques mesurés et de réaliser et d’éditer un recueil de plantes médicinales et aromatiques ainsi que l’installation des unités de valorisations de produits forestiers non ligneux aux profits des communautés de la région.

«En plus de ces priorités, la préservation et la valorisation des plantes médicinales et aromatiques de la zone sont ciblées afin d’augmenter la résilience des populations», a-t-il dit.

Le coordonnateur a ajouté qu’un inventaire ainsi qu’un recueil vulgarisé des plantes seront réalisés et diffusés en plus d’une étude portant sur la mise en marché de certaines plantes dans un souci de préservation durable des ressources.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, a, au nom du gouverneur, dit sa satisfaction de voir le projet se réaliser.

Pour lui, ce projet est le résultat tangible des projets réalisés pour consolider les acquis et orienter les communautés vers un changement véritable de comportement indispensable à l’amélioration de la résilience face aux défis du changement climatiques.

De son avis, ce projet sera d’un apport inestimable pour la préservation et la valorisation des ressources naturelles d’une part et d’autre part, permettra aux communautés d’intégrer le phénomène de changement climatique dans leur comportement quotidien.

A la fin des travaux, le coordonnateur technique du projet s’est dit satisfait de l’engagement de tous les acteurs à accompagner la mise en œuvre dudit projet dans les 19 communes de la région du Centre-sud.

Ce projet s’inscrit dans le plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) du gouvernement du Québec à travers son programme changement climatique international (PCCI) et porté par l’association Ga Mo Wigna et le comité solidarité Trois-Rivières (CS3R).

Agence d’information du Burkina

