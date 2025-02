Burkina-Ioba-Sport-Tournoi-Inter-Services

Ioba : La 18e édition du tournoi inter service lancé

Dano, 26 fév. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a présidé la cérémonie d’ouverture du tournoi inter services, le samedi 15 février 2025 à Dano. Le lancement officiel de la 18e édition du tournoi inter service (TIS) du Ioba s’est déroulé sur le terrain du centre d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP) communal Dreyer de Dano.

Étaient présents à l’ouverture du TIS, le parrain de la 18e édition, le président directeur général (PDG) des établissements Ouédraogo et frères (EOF) El Adj Salif Ouédraogo, le préfet de Dano et les directeurs et chefs de services du Ioba. Les amoureux du football ne se sont pas fait conter cet événement.

Le match d’ouverture a opposé l’équipe des forces de défense et de sécurité (FDS) à celle du personnel du ministère de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN). Le public a eu droit à un match plaisant avec plusieurs occasions nettes de buts de part et d’autres sans aucune réalisation. Au coup de sifflet final, les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge de zéro but partout. En tout, six équipes prennent part à ce tournoi.

Le secrétaire général de la province du Ioba, André Lankoandé a dit que l’organisation de cette compétition vise à renforcer les liens d’amitié et de fraternité entre les travailleurs du public et ceux du privé. En plus, elle permet de se faire davantage connaissance, a-t-il poursuivi. Le parrain El Adj Salif Ouédraogo a relevé que le lancement du TIS est un moment de renforcement de liens qui unissent les acteurs du développement.

« A travers cette compétition, ce sont des opportunités de tisser des relations durables et raffermir la cohésion sociale qui s’ouvrent », a indiqué le PDG de EOF.

Il a félicité le comité d’organisation et remercié les autorités provinciales pour la considération. Le haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara a souhaité un déroulement du TIS 2025.

Ce tournoi va créer la cohésion sociale entre les travailleurs du secteur public et du secteur privé et entre travailleurs et populations, a-t-il soutenu. « Nous invitons l’ensemble des équipes à jouer fair-play afin que nous puissions atteindre les objectifs escomptés » a ajouté M. Ouattara.

A la fin du match d’ouverture le capitaine de l’équipe du MEBAPLN, Gildas Somda, a déclaré que le fair-play a été respecté. « Nous avons manqué notre objectif qui était de remporter la victoire », a-t-il déploré. Le capitaine de l’équipe des FDS, Issa Ouédraogo, est resté optimiste.

« Au prochain match, nous allons essayer d’engranger les points de la victoire. Dans l’ensemble du jeu, la cohésion sociale a gagné », a-t-il lancé.

Avant le début du match de lancement, les responsables de chacune des six équipes s’est engagé par une signature à respecter les closes du code de bonne conduite à la 18e édition du TIS de Dano.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata