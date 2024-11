BURKINA-NAHOURI-SOLIDARITE-DIRECTEUR-INSTALLATION

Nahouri : Daniel Namoano prend les rênes de la direction provinciale en charge de la solidarité

Pô, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Augustin Kinda, a officiellement installé, ce vendredi 08 novembre 2024 à Pô, l’Inspecteur d’éducation spécialisé, Daniel Namoano, dans ses fonctions de directeur provincial de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale du Nahouri. La passation de charge s’est déroulée en présence des directeurs et chefs de service provinciaux et amis.

Nommé en conseil des ministres en sa séance du 30 novembre 2024, comme directeur provincial de l’Action humanitaire et de la solidarité du Nahouri, Daniel Namoano, a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur provincial, le vendredi 08 novembre 2024, par le haut-commissaire de la province du Nahouri, Augustin Kinda.Le représentant du personnel de la direction provinciale, Tasséré Zongo, a salué l’humilité et le sens de management de la directrice sortante. Selon lui, la direction a su œuvrer malgré le manque de ressources humaines pour atteindre les objectifs à elle assignés.

Tasséré Zongo, s’est engagé avec l’ensemble du personnel à donner le meilleur pour accompagner le nouveau directeur. La directrice sortante, Rasmata Kéré/Ouédraogo, a égrainé un chapelet des activités réalisées et les résultats auxquels, ils sont parvenus. « Ils l’ont été grâce à l’engagement, au soutien et à la détermination de tous les acteurs », a-t-elle indiqué.

Aux travailleurs de la direction provinciale, Mme Kéré, les a invités à demeurer mobilisés autour du nouveau directeur et surtout à s’engager davantage pour donner du sourire aux couches sociales défavorisées. Quant nouveau directeur, Daniel Namoano, Il a remercié sa hiérarchie pour la confiance placée en lui. Il a ensuite demandé le soutien de toutes les couches socio-professionnelles et l’accompagnement des directeurs et chefs de service provinciaux pour l’accomplissement de sa mission.

M. Namoano s’est engagé avec l’ensemble des agents de la direction provinciale à donner le meilleur et dans une synergie d’action pour relever les défis et atteindre les objectifs fixés par le département. Le haut-commissaire du Nahouri, Augustin Kinda, a souhaité une bonne mission à M. Kéré dans ses nouvelles fonctions au sein de l’ONG Tin Tua et prodiguer des conseils au nouveau directeur et à l’ensemble des agents de la direction provinciale.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz