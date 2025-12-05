Burkina-Nahouri-Sécurité-Intérieure-Réorganisation

Nahouri : La brigade territoriale de gendarmerie fait place à la police nationale à Po

Pô, 4 déc. 2025 (AIB)-La brigade territoriale de gendarmerie de Pô, a officiellement fait place à la police nationale ce jeudi 4 décembre 2025. Cette fermeture de la brigade fait suite à la mise en œuvre du décret portant détermination des zones de compétence de la gendarmerie nationale et de la police nationale.

La brigade territoriale de gendarmerie de Pô a officiellement fermé ses portes ce jeudi 4 décembre 2025 dans la matinée, après 67 ans de loyaux services rendus à population de la commune de Po.

Désormais, il reviendra à la police nationale d’assurer l’exercice de la police judiciaire dans ladite commune.

Le Commandant de la compagnie de gendarmerie, le capitaine Oumarou Zabsonré, en compagnie du Commandant de brigade, l’Adjudant chef Issa Konaté et le personnel, sont allés traduire leur reconnaissance aux autorités locales pour leur accompagnement depuis l’ouverture de la brigade en 1958.

