BURKINA-KOURWEOGO-EDUCATION-PASSATION

Kourweogo/Education : Karim Kaboré prend les commandes de la CEB de Laye

Boussé, 4 déc. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Laye, Seydou Milogo, a installé, le mercredi 3 décembre 2025 à Laye, Karim Kaboré, dans ses fonctions de Chef de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Laye. La cérémonie a connu la présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et de la communauté éducative.

Le nouveau Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Laye, Karim Kaboré, a été installé, le mercredi 3 décembre 2025 et succède ainsi à Soumaïla Sanfo.

Le nouveau CCEB, a dit recevoir sa nomination « avec humilité, lucidité et détermination ».

Il a rendu hommage aux autorités pour la confiance placée en sa personne.

«L’honneur est grand, mais l’obligation d’exemplarité l’est davantage. Toute ambition ne devient réalité que si chaque acteur accepte de se dépasser, de coopérer et de faire preuve d’intégrité», a-t-il affirmé, tout en réitérant sa disponibilité pour œuvrer au bien-être de l’enfant burkinabè.

Après huit années passées à la tête de la CEB de Niou, le CCEB sorti, Soumaïla Sanfo, s’est dit satisfait du bilan de son mandat, notamment des résultats obtenus aux examens scolaires.

«L’éducation est une œuvre continue et collective. Tout comme on ne peut s’arrêter de manger ou de boire, l’éducation ne s’arrête jamais», a-t-il déclaré, saluant l’accompagnement des acteurs éducatifs de Laye.

Pour sa part, le directeur provincial en charge de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, Hyacinthe Ky, a invité le nouveau responsable à consolider les acquis de son prédécesseur en faisant du professionnalisme, de la rigueur et de la collaboration les piliers de son action.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Laye, Seydou Millogo, a, quant à lui, prodigué trois conseils majeurs au nouveau CCEB qui sont, instaurer une communication active fondée sur la confiance, renforcer la rigueur administrative et pédagogique, et promouvoir un leadership exemplaire orienté vers l’apprenant.

«Pour ma part, je reste totalement disponible», a-t-il assuré.

La cérémonie a pris fin par des remises de présents au profit du chef sortant, dans une ambiance empreinte de cordialité.

Agence d’information du Burkina

SZ/DB/HB/OO