Kourittenga : Plus de 500 entrepreneurs participent aux journées promotionnelles de l’entrepreneuriat à Tenkodogo

Koupéla, 04 déc. 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la région du Nakambé, Sayouba Sawadogo, représentant le gouverneur, a lancé, ce jeudi 04 décembre 2025, à Tenkodogo, les journées promotionnelles de l’entrepreneuriat, initiées par Enabel. Plus de 500 entrepreneurs ont participé à ces journées.

En présence du programme manager d’Enabel au Burkina Faso et du premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, les journées promotionnelles ont été lancées, ce jeudi 04 décembre 2025 à Tenkodogo.

Selon Programme Manager d’Enabel au Burkina, Faso Julie Van Der Smissen, cet évènement qui se veut de Connect’Finance «concrétise ton idée, propulse ton entreprise et les Innov’Days, c’est de pouvoir créer une connexion entre les entrepreneurs avec les institutions de microfinance et les investisseurs potentiels».

« La tenue de ces journées, est également l’occasion pour le Centre d’Innovation et d’autres structures de montrer le type de coaching qui peut être fourni à des porteurs d’idées ou à des entrepreneurs déjà confirmés qui va leur permettre de faire croitre leur projet entrepreneurial», a-t-elle ajouté.

Cette journées promotionnelles de l’entrepreneuriat, ont été l’occasion pour les femmes entrepreneures de la région du Nakambé qui ont bénéficié de coaching, de crédit avec les institutions de microfinance grâce à Enabel, de partager leur expérience, chacune, dans son domaine.

A en croire l’une de ces femmes entrepreneures, Rosine Parkouda, entrepreneure en élévage à Koupéla, « On ne peut concrétiser ses idées et faire propulser son entreprise sans être auparavant coacher sur des lignes de gestion et de conduite».

Mme Parkouda, a, par ailleurs invité tous ceux ou celles qui rêvent d’entreprendre d’aller pas à pas une fois dans l’entrepreneuriat et surtout de rester concentrer sur son entreprise.

A travers une visite guidée et commentée, les autorités, ont pu découvrir les potentiels cadres du Centre d’Innovation et de ses innovations.

Le président du centre d’innovation, Dr Soulama, a salué la tenue de ces journées qui, pour lui, va contribuer à « Mettre en lumière les initiatives, les produits et les innovations portés par la maison et les entrepreneurs accompagnés par le Centr’Innov. »

Le secrétaire général de la région du Nakambé, Sayouba Sawadogo, a traduit sa reconnaissance à Enabel pour ses initiatives au bonheur des populations e a invité les participants à profiter au maximum des master class, des panels et des conférences qui seront animés afin de s’inspirer des expériences, des idées d’innovation et de renforcer leur compétence.

Pour rappel, l’Agence belge de coopération internationale, Enabel, s’est fixé comme objectif de travailler à renforcer la résilience socioéconomique, l’accès aux services sociaux de base et la cohésion sociale des populations vulnérables, en particulier des femmes, des jeunes et des personnes marginalisées au Burkina Faso.

