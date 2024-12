BURKINA-NAHOURI-SANTE-JOURNEE-SIDA-CELEBRATION

Nahouri/Journée mondiale Sida : Le gouverneur invite la population a inversé la tendance

Pô, (AIB)-Le gouverneur de la région du Centre-Sud, Massadalo Yvette Nacoulma/Sanou, a invité, le mardi 17 décembre 2024 à Pô, dans la province du Nahouri, la population à inverser la tendance, lors de la célébration en différé de la 36e journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, édition 2024.

Activités sportives, campagne de dépistage et sensibilisations ont été les principales articulations de la journée célébrée en différé, le mardi 17 décembre 2024, dans la province du Nahouri.

La cérémonie était placée sous le thème national, « ensemble pour des services VIH inclusifs ».

Le gouverneur de la région du Centre-Sud par ailleurs présidente du comité régional de lutte contre le Sida, Massadalo Yvette Nacoulma/Sanou, a salué la résilience des acteurs du monde associatif et les autres secteurs de la région, pour le maintien des efforts de lutte contre le SIDA malgré la baisse des ressources financières et le contexte sécuritaire difficile.

«Il nous faut redoubler d’ardeur et de détermination dans cette lutte contre le SIDA dont les effets sont amplifiés par le terrorisme ».

Pour elle, le taux régional de séroprévalence du VIH tourne autour de 1,37% la plaçant au-dessus du taux national qui est de 0.6%.

«A la date du 30 juin 2024, le nombre de personnes vivant avec le VIH enregistrées dans notre région était de 2072 personnes selon le bulletin d’information du SP/CNLS», a souligné le gouverneur.

Activités sportives, campagne de dépistage et des séances de sensibilisation ont été les principales activités de cette journée.

Selon le secrétaire permanent de l’antenne régionale du SP/CNLS du Centre-Sud, Ragommezanga Konkobo, les services de traitement, de dépistage et de prévention du VIH doivent être plus disponibles, de meilleure qualité et mieux adaptés.

Car a-t-elle dit, cette exigence de disponibilité, de qualité, constitue le cheval de bataille des organisations à base communautaire, qui sont les initiatrices des progrès de la riposte au VIH par les liens qu’elles créent entre les personnes et les services de santé.

«Mais aussi, par leur suivi de la qualité des services, de la responsabilité des prestataires et la mise en œuvre des politiques», a précisé M. Konkobo.

Au cours de ce mois de décembre des séances de sensibilisation et de dépistage seront organisées dans toute la région du Centre-Sud.

La journée a été parrainée par le Fondateur de l’Institut de Technologies, Issa Compaoré.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo