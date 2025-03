BURKINA-NAHOURI-SANTE-CONSTRUCTION-MUR-FONDS-COLLECTE

Nahouri/Initiative locale : Les populations de Tiébélé se mobilisent pour clôturer leur Centre médical

Pô, 6 mars 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune de Tiébélé, Aimé Gué, a officiellement lancé, ce mercredi 5 mars 2025 à Tiébélé, province du Nahouri, des activités de sensibilisation et de collecte de fonds pour la construction de la clôture du centre médical de ladite ville.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tiébélé, localité située à une trentaine de km à l’Est de Pô, Aimé Gué, a officiellement lancé, le mercredi 5 mars 2025, les activités de sensibilisation et de collecte de fonds pour la construction de la clôture du Centre médical (CM).

En procédant au lancement officiel de cette initiative communautaire, les forces vives de Tiébélé veulent mobiliser à terme plus de 42 millions de F CFA pour la construction de la clôture du centre médical.

Pour le président du comité de pilotage, pasteur Luc Aguipoa, cette clôture permettra aux agents qui y travaillent et aux patients d’être dans un bon environnement.

« Cela évitera également la divagation des animaux dans la cour du CM qui causent des accidents avec des malades et la dégradation de certaines installations », a-t-il dit.

Pasteur Luc Aguipoa, a invité les filles et fils de Tiébélé d’ici et d’ailleurs, à l’union sacrée pour le développement du centre médical et au soutien de la dynamique enclenchée par les plus hautes autorités.

Le président du comité de pilotage, s’est engagé avec ses 11 membres, à gérer de façon transparente les ressources et moyens qui seront mis à leur disposition.

Le PDS de Tiébélé, Aimé Gué, a quant à lui, a salué cette initiative qui entre en droite ligne dans la politique du gouvernement actuel.

« Cette mobilisation des ressources endogènes est la preuve que les populations ont compris la nécessité de développer des initiatives locales pour accompagner l’Etat », a souligné M. Gué.

Des séances de sensibilisation et de collecte seront organisées dans les 67 villages de la commune afin que chaque fils et fille adhère au projet.

Il faut signaler que le centre de santé de Tiébélé a été construit en 1957 et érigé en centre médical en 2022.

Agence d’information du Burkina

