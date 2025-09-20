BURKINA-NAHOURI-CULTURE-FESTIVAL

Nahouri/Festival des Terres du Nazinon : Les objectifs de l’évènement présentés aux hommes de médias

Pô, 20 sept. 2025 (AIB)- Les promoteurs du festival des terres du Nazinon, ont échangé avec la presse, le jeudi 18 septembre 2025 à Manga, chef-lieu de la région du Nazinon, pour présenter les objectifs de l’évènement prévu du 23 au 26 octobre 2025.

Les objectifs du Festival des terres du Nazinon ont été présentés aux hommes de médias, le jeudi 18 septembre 2025 à Manga.

Les organisateurs ont demandé leur implication et l’ensemble des populations pour une réussite totale de l’événement.

Les autorités coutumières représentées par le chef coutumier de Manga, Naambikinga de Naaba Kiba II, a donné ses bénédictions et a traduit la reconnaissance des populations de la ville de Manga pour l’honneur fait à leur endroit.

Il s’est engagé à accompagner l’initiative avec l’ensemble des populations et des autres confessions religieuses.

Pour la promotrice, Atti Denise Koudougou/Oulon, par ailleurs patronne de l’événementiel ATTI-EVENT, cette activité sera une vitrine d’unité de culture et du patrimoine vivant du Nazinon.

« C’est un cadre de solidarité et de dynamisme territorial, une rencontre des filles et fils, des acteurs culturels pour apprendre, transmettre, partager et construire une identité commune », à laisser entendre la promotrice.

Selon Mme Koudougou, plus d’une vingtaine d’artistes modernes et traditionnels vont se rivaliser afin de montrer les différentes facettes de leur culture à la place de la nation de Manga durant ce festival.

Du 23 au 26 octobre 2025, la cité de l’épervier vibrera au rythme de la musique moderne, traditionnelle, d’activités récréatives et sportives.

Avant la conférence, les journalistes ont rendu une visite de courtoisie à sa majesté Naaba Kiiba II, chef coutumier de Manga.

L’évènement est soutenu par le responsable de Pro-communication, Aziz Abdoul Tiemtoré et sous le patronage du ministre en charge de la Culture, Pindwendé Gilbert Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo