Nahouri : Une rencontre pour renforcer la gestion des ressources humaines dans les structures publiques

Pô, 20 sept. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a présidé, ce vendredi 19 septembre 2025, une rencontre d’échanges entre la direction régionale de la fonction publique du Nazinon et les responsables chargés de la gestion des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales et des structures déconcentrées. Objectif, améliorer la gestion des ressources humaines dans leur structure.

Cette rencontre d’échange se veut un cadre de partage et de mutualisation des connaissances entre la direction régionale de la fonction publique du Nazinon et les responsables chargés de la gestion des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales et des structures déconcentrées du Nahouri en vue d’améliorer la gestion des ressources humaines de leur service respectif.

Pour le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, les ressources humaines jouent un rôle clé dans la vie professionnelle des agents.

« De la gestion des conflits à l’accompagnement dans le suivi de la carrière, les gestionnaires des ressources humaines doivent y répondre efficacement », a-t-il indiqué.

C’est pourquoi, M. Hien, a invité les participants à jouer pleinement leur rôle pour une meilleure prise en charge des ressources humaines.

Les participants ont échangé autour de deux communications développées par le directeur régional de la fonction publique de la région du Nazinon, Roger R. Ouédraogo.

La première sur le programme pour la résilience, la gouvernance locale pour les services de base (PRE – GOLS) et la seconde sur les modalités de gestion des agents publics en situation de crise sécuritaire.

Aux termes des échanges, les responsables chargés de la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales et les structures déconnectées ont été outillés et engagés à améliorer la gestion des ressources humaines au sein de leurs structures respectives.

Cette activité a été rendue possible grâce au SP-MABG à travers le PREGOLS (Programme pour la résilience, la gouvernance locale pour les services de base).

Agence d’information du Burkina

