Nahouri : La veille citoyenne de Ziou réhabilite une voie

Ziou, 20 sept. 2025 (AIB)- Les membres de la veille citoyenne de la commune de Ziou, localité située à une cinquantaine de km à l’Est de Pô, s’est mobilisée ce jeudi 18 septembre 2025, pour rendre accessible une voie de plus d’un kilomètre dégradée par la pluie.

Les membres de la veille citoyenne de la commune de Ziou se sont mobilisés le jeudi 18 septembre 2025 comme un seul homme pour réparer la voie reliant le marché à la mairie, distante de plus d’un kilomètre dégradé par les eaux de pluie.

Munis de pioches, de pelles et de tricycles, ils ont réussi à rendre plus accessible cette importante voix qui relie plusieurs services de la commune et d’accéder au premier village ghanéen.

« Nous avons décidé de réparer cette importante voie de la commune car nous ne devons pas tout attendre de l’Etat. C’est aussi notre contribution en attendant que l’Etat vienne jouer aussi son rôle », a indiqué le responsable communal de la veille citoyenne de Ziou, Paul Ouéna.

