BURKINA-NAHOURI-SOLIDARITE-INFRASTRUCTURES-REMISE

Nahouri : Le centre de développement pour enfance offre des infrastructures sociales aux enfants vulnérables

Pô, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a présidé ce samedi 09 novembre 2024, la cérémonie officielle de remise des infrastructures sociales au profit des enfants vulnérables de la commune de Pô.

L’initiative est du centre de développement pour enfance (CDE12-06) de l’église maranata de Pô en collaboration avec l’ONG compassion internationale Burkina Faso.Composé de latrines, une aire de jeux pour enfants, un château d’eau et un système d’électrification du centre par le solaire, cet ensemble d’infrastructures réalisées au centre de développement pour enfance (CDE 12-06), est le fruit d’un partenariat de l’église Maranata et compassion internationale Burkina.

Pour le pasteur de l’église Maranata de Pô, Jonas Yabouambou, l’objectif de ce centre est d’outiller ces jeunes enfants et faire d’eux des adultes responsables autonomes et épanouis. « Il a pour mission de faire connaitre, aimer et protéger les enfants en les libérant de la pauvreté sur le plan holistique », a-t-il indiqué. La réalisation de ces infrastructures vient s’ajouter à plusieurs activités réalisées aux profits des pensionnaires du centre et de leurs parents.

M. Yabouambou, a cité entre autres activités, une assurance maladie qui va de 90% à 100% selon les cas, un accompagnement des parents en activités génératrices de revenus, la dotation en vivres, en vêtements et en effets de toilette pour les plus nécessités. Le pasteur de l’église Maranata de Pô, a poursuivi en indiquant que le centre accompagne les scolaires vulnérables jusqu’à l’âge de 22 ans. Il s’est engagé avec les bénéficiaires à prendre soins de ces joyaux et à les utiliser de façon responsable.

Outre ces acquis, M. Yabouambou a souhaité que le centre ait une clôture afin que les enfants soient en sécurité.Le centre ouvert en 2020 compte à la date d’aujourd’hui, 295 enfants vulnérables bénéficiaires du programme dont l’âge est compris entre 3 et 5 ans et 23 personnes qui y travaillent. Aussi, le centre a bénéficié d’un autre programme dénommé la « survie ». Ce programme consiste à identifier des femmes vulnérables enceintes de trois mois et les bébés de 0 à 6 mois afin de les suivre et les accompagner. Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a salué les missions du centre qui sont centrées sur l’enfant.

Pour lui, cela évitera aux enfants vulnérables de tomber dans la délinquance. Auguste Kinda, a invité l’ensemble des acteurs intervenant dans le centre à s’approprier les infrastructures afin qu’elles soient profitables à toute la communauté. A la fin de la cérémonie, les autorités religieuses ont prié pour les autorités de la transition, le retour de la paix au Burkina Faso et pour les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz