BURKINA-MOUHOUN-SANTE-ASSAINISSEMENTCENTRE-MEDICAL

Mouhoun/Santé : La cour du centre médical de Ouarkoye assainit lors d’une opération citoyenne de nettoyage

Ouarkoye, 19 sept. 2025 (AIB) – Le médecin-chef du Centre médical de Ouarkoye, Dr Emmanuel W. Kadsondo, en partenariat avec le président du Comité de gestion (COGES), Issouf Sangaré, a conduit, le jeudi 18 septembre 2025, une opération citoyenne de nettoyage de la cour du centre médical, avec la participation active des populations civiles, des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Cette initiative, la troisième du genre organisée à l’appel des responsables sanitaires, illustre la détermination des acteurs locaux à conjuguer leurs efforts dans un contexte de résilience.

Elle vise à offrir un cadre plus salubre et sécurisé aux agents de santé et aux usagers du centre, tout en renforçant la solidarité communautaire autour des enjeux de santé publique.

Au-delà de leurs missions régaliennes sur le terrain sécuritaire, les FDS et les VDP ont, une fois de plus, démontré qu’ils demeurent des partenaires incontournables de la vie sociale et communautaire.

Leur engagement, aux côtés des populations et des autorités locales, traduit une volonté commune de promouvoir le patriotisme sous toutes ses formes, y compris par des actions d’assainissement et de développement.

Le médecin-chef du district sanitaire de Ouarkoye, Dr Emmanuel W. Kadsondo, a remercié l’ensemble des participants pour leur esprit de sacrifice et leur sens du civisme.

Il les a invités à pérenniser cette dynamique participative, convaincu qu’elle constitue un levier essentiel pour bâtir un développement durable et inclusif dans la commune.

« Cette initiative illustre que le patriotisme se vit autant sur le terrain de la sécurité que dans les actions de développement communautaire », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

CB/SB/hb/oo