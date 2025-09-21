BURKINA-KOURITTENGA-SOLIDARITE-DON-PDI-ASSOCIATION

Kourittenga/Solidarité : Une association offre des vivres et fournitures scolaires aux personnes déplacées et élèves vulnérables

Koupéla, 20 sept. 2025 (AIB)- L’Association jeunesse population et développement au Burkina Faso (AJPOD/BF), lors de sa journée de solidarité, a offert, ce samedi 20 septembre 2025 à Koupéla, des vivres à des Personnes déplacées internes (PDI) et des fournitures scolaires à des élèves démunis. C’était sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, représentant le gouverneur de la région du Nakambé.

L’Association jeunesse population et développement au Burkina Faso (AJPOD/BF) à Koupéla, a tenu, ce samedi 20 septembre 2025, la 17e édition sa journée de solidarité sous le thème : « Solidarité et cohésion Sociale».

A l’occasion de cette activité, l’AJPOD/BF, a fait un don de vivres composé de sac de maïs et de riz au profit des Personnes déplacées internes (PDI) et des fournitures scolaires aux élèves démunis.

« Nous avons bénéficié des vivres et les écoliers, des fournitures scolaires et cela démontre que nous ne sommes pas laissés à nous-même dans la situation à laquelle nous confrontés. Cela nous réconforte vraiment, alors nous traduisons toute notre reconnaissance à l’association AJPOD pour ce geste qui vient soulager nos peines», a indiqué l’un des bénéficiaires, Eugène Zoungrana.

Pour le parrain, Inoussa Saré, par ailleurs Président du conseil d’administration (PCA) de l’ONG RENAIDS, cette initiative est un rappel à tout citoyen, l’apport de sa pierre contributive à relever les défis du moment.

« Je félicite l’association AJPOD/BF pour les efforts déjà consentis durant 17 ans maintenant et l’invite à redoubler d’effort car le besoin est toujours là », a déclaré M. Saré.

Le PCA de l’ONG RENAIDS, a également invité les différents partenaires de continuer d’accompagner AJPOD pour qu’elle puisse œuvrer toujours au bonheur des populations, surtout celles vulnérables.

Pour le président de l’association AJPOD/BF, Ahmed Wangré, ce geste était de manifester leur solidarité à l’endroit des personnes démunies et de leur témoigner le soutien de l’association.

« Cette journée de solidarité en sa 17e édition, c’est d’apporter de l’espoir à ces personnes en situation de vulnérabilité à travers ce geste, à ce qu’elles sachent qu’elles ne sont pas seules dans la situation à laquelle elles font face », a précisé M. Wangré.

Aux dires du président de l’association AJPOD/BF, la joie que manifeste les bénéficiaires les fortifie à aller toujours dans le sens d’apporter leur contribution selon leurs moyens pour le bonheur des populations.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué l’initiative et a traduit ses encouragements à l’association pour les efforts conjugués donnant lieu à de telles actions.

Il a par ailleurs sollicité l’engagement des autres ONG et association à emboiter le pas afin d’apporter du réconfort à ces personnes en situation de vulnérabilité dans la province du Kourittenga et d’ailleurs.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo