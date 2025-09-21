Burkina-Poni-Kampti-Agriculture-Identification des OP

Kampti : 20 organisations paysannes retenues pour une future formation en agroécologie

Kampti, 19 sept. 2025 (AIB)-Vingt (20) organisations paysannes (OP) de Kampti ont été retenues à l’issue d’un atelier d’identification tenu les 18 et 19 septembre 2025, dans le cadre d’un programme visant à renforcer la production agroécologique familiale et à améliorer la sécurité nutritionnelle des communautés.

L’activité, présidée par le premier vice-président de la délégation spéciale de Kampti, Bêbê Kambiré, a réuni producteurs, techniciens agricoles et partenaires.

S’exprimant au nom du président de la délégation spéciale (PDS), M. Kambiré a déclaré : « C’est une satisfaction et une obligation pour la délégation spéciale d’accompagner tout projet mené à Kampti pour le bonheur de la population ».

Le directeur provincial de l’Agriculture et des Ressources animales du Poni, Pascal W. Kaboré, a souligné que cet atelier permettra d’outiller les producteurs pour des pratiques agricoles plus résilientes. Il a par ailleurs remercié le partenaire et félicité les agents des zones agricoles (ZATA et ZATE) qui ont conduit les activités durant ces deux jours, sans oublier la délégation spéciale pour son accompagnement.

En outre, il a exhorté les coopératives non retenues, ainsi que celles en phase de conformité avec la nouvelle loi, à continuer de travailler avec dynamisme. « Des opportunités sont en cours et elles pourront en bénéficier si elles remplissent les critères », a-t-il indiqué.

Le partenaire Action contre la Faim, tout en saluant la délégation spéciale pour son accompagnement ainsi que la direction provinciale en charge de l’agriculture et des ressources animales, s’est dit satisfait de la qualité des travaux.

Les chefs des zones agricoles ZATA et ZATE, respectivement Sanou Kouessé et Yaméogo Ismaël, ont encadré les travaux en groupes portant sur la cartographie des OP, l’évaluation des besoins de renforcement de capacités et la définition des critères de sélection.

Les données collectées permettront de constituer une base de référence pour la formation prochaine des OP en agroécologie et d’orienter les appuis techniques et matériels.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata