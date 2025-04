BURKINA-MOUHOUN-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Mouhoun/Journées engagement patriotique : La résilience des populations saluée face aux défis actuels

Dédougou, le 09 avril 2025, (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune de Bondokuy, Lazare Bado, a salué, ce mercredi 09 avril 2025, la résilience des populations face aux défis actuels dans la commune, autour de la montée solennelle des couleurs nationales dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les populations de la commune de Bondokuy ont marqué leur adhésion aux journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne lancée par les premières autorités du pays dont la première phase de la deuxième édition prend fin ce mercredi 09 avril 2025.

Elles ont organisé des activités de salubrité le samedi 05 avril 2025 et la montée des couleurs ce mercredi 09 avril 2025 au Lycée départemental de Bondokuy.

Le PDS, Lazare Bado, a félicité la population pour leur grande participation à ces journées.

Il a salué leur résilience face aux défis multiples que la commune a rencontrés ces dernières années qui ont mis à l’épreuve le courage et l’esprit de solidarité des citoyens.

M. Bado, a rendu un hommage mérité aux FDS et VDP qui s’investissent jour et nuit pour assurer la sécurité et la paix dans la commune.

« Malgré ces épreuves, la population de Bondoukuy a su se montrer déterminée, solidaire et résiliente», a-t-il indiqué.

Le PDS a souligné l’importance de cette solidarité, qui demeure un pilier central dans le processus de reconstruction nationale.

Il a fait une mention spéciale au corps enseignant qui a continué à assurer sa mission malgré les défis.

« Les enseignants ont fait preuve d’une détermination remarquable pour maintenir l’éducation dans nos écoles, en apportant soutien et espoir à nos enfants, et en leur transmettant les valeurs essentielles de l’unité et de la citoyenneté », s’est-il exprimé.

La première autorité de la commune a salué le rôle central des autorités coutumières et religieuses dans la préservation de la cohésion sociale, la médiation et les multiples efforts pour instaurer un climat de paix dans les communautés.

« En adoptant une attitude d’engagement et de discipline, nous serons en mesure de bâtir une société plus ordonnée, plus pacifique et plus prospère » a-t-il dit.

Il a exhorté les populations de Bondoukuy à continuer de travailler ensemble pour renforcer la cohésion sociale et la stabilité de la commune et partant de notre pays.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz