BURKINA-MOUHOUN-CONSEIL-BILAN

Mouhoun/Enseignement secondaire : Le bilan du premier trimestre de la direction régionale passé au peigne fin

Dédougou, le 1er mars 2025 (AIB)-Les acteurs de la direction régionale de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun, ont tenu, le vendredi 28 février 2025 à Dédougou, la deuxième session du conseil de direction au titre de l’année scolaire 2024-2025.

Cette rencontre du vendredi 28 février 2025 à Dédougou, a connu la présence des directeurs provinciaux, des chefs de service de la direction régionale et des partenaires sociaux a été présidée par le directeur régional, Raoul Sanon.

La deuxième session du conseil de direction avait pour objectif de faire le point des rapports de rentrée, présenter le bilan pédagogique du premier trimestre et faire le point des préparatifs des examens de fin d’année.

Selon le rapport de rentrée, pour le volet enseignement général, la région de la Boucle du Mouhoun, compte au premier trimestre de l’année scolaire en cours, 308 établissements fonctionnels avec un effectif de 85 580 élèves dont 45 410 filles contre 77 010 élèves en 2024 à la même période.

Pour le volet technique, la région compte 11 établissements techniques avec un effectif de 2108 élèves dont 547 filles.

Le bilan pédagogique donne des performances satisfaisantes dont un taux de réussite de 61.59% au poste primaire et 52.85% au secondaire soit un taux global de réussite de 59.65%.

Un zoom a été fait sur les classes d’examen. Le taux de réussite global pour les classes de troisième est de 24.91%.

Pour les classes de terminales, le taux donne 16.27% pour la série A, 96.30% pour la série C et 16.38% pour la série D.

Au regard de ce bilan, les acteurs ont relevé certaines difficultés qui impactées négativement les résultats.

Il s’agit entre autres, des cas d’indisciplines de certains élèves, le désintérêt de certains parents aux études de leurs enfants, l’insuffisance de latrines pour les élèves dans certains établissements et les conditions difficiles de travail dans certaines localités à cause de la situation sécuritaire.

Face à cette situation, le conseil a donné des orientations pour l’amélioration des résultats pour le second trimestre.

Il s’agira d’organiser les élèves en groupes de travail, le renforcement de l’encadrement de proximité des enseignants, l’opérationnalisation de la cantine dans certains établissements, la sensibilisation des élèves sur les mariages précoces et les grossesses en milieu scolaire.

Le directeur régional, Raoul Sanon, a instruit les directeurs provinciaux et les chefs de services à travailler à être ponctuels et assidus dans leur lieu de travail.

Les directeurs provinciaux ont été instruits à faire de la montée des couleurs chaque lundi une réalité dans les établissements.

Pour le volet enseignement technique et professionnel, une invite a été faite afin que la question de la matière d’œuvre soit prise au sérieux avec des travaux dirigés utiles.

Pour Raoul Sanon, la situation sécuritaire a affecté le secteur de l’éducation dans la région et on dénombre 169 établissements fermés, 56 réouverts et 37 délocalisés.

Cette situation est à l’origine de la baisse du nombre de candidats aux différents examens scolaire de la session de 2025 et entrainera un nombre réduit des acteurs dans l’organisation de ces examens.

Il a félicité les différents acteurs à tous les niveaux pour les performances enregistrées ce qui dénote un sérieux dans le travail.

« Malgré les conditions souvent difficiles, chacun à son niveau abat un travail remarquable qui permet de relever les défis en ce qui nous concerne » a-t-il dit.

Les différentes préoccupations posées par les acteurs ont trouvé des réponses satisfaisantes.

Le conseil de direction a été l’occasion pour remettre du matériel informatique aux directeurs provinciaux pour leur service d’études et de la planification qui sont chargés d’élaborer les statistiques.

Ce matériel permettra de renforcer les capacités opérationnelles dans la production des statistiques de qualité pour l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo