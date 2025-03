Burkina-Bazèga-Sécurité-Formation-VDP

Kombissiri : Les VDP outillés à la protection des droits humains

Kombissiri, 28 fév. 2025 (AIB) – Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune de Kombissiri ont bénéficié d’une formation en droits humains, les 28 février et 1er mars 2025, grâce à un financement de la délégation spéciale de ladite commune.

Cette formation qui vise à renforcer les connaissances des VDP en droits humains pour une meilleure intervention sur le terrain dans leur mission de lutte contre le terrorisme, est organisée grâce à un financement de la délégation spéciale de la commune de Kombissiri.

La formation axée sur 4 modules a été assurée par le commissariat central de police de la ville de Kombissiri.

Selon le commissaire central de police de Kombissiri, Boureima Koussé, cette formation a essentiellement porté sur la généralité des droits humains, la protection des droits des enfants dans la lutte contre le terrorisme, la collaboration entre les forces de défense et de sécurité (FDS), les VDP, les communautés et les autres acteurs intervenant dans la protection des droits humains.

À ces modules, s’ajoute celui du rôle et de la responsabilité de l’État, des FDS et des VDP dans la lutte contre l’hydre terroriste.

Le développement de tous ces modules a pour but de renforcer les capacités des VDP sur le terrain afin d’éviter toutes exactions et surtout de favoriser une parfaite collaboration avec les communautés, a indiqué l’un des formateurs, le lieutenant de police Joseph Marie Yaro.

Pour le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Kombissiri, le lieutenant des eaux et forêts Yacouba Porgo, membre de la délégation spéciale, cette initiative de la commune répond à l’appel des plus hautes autorités du pays qui demandent aux collectivités territoriales et à toute bonne volonté d’accompagner les VDP dans leur mission de lutte contre le terrorisme.

Le représentant des bénéficiaires de la formation, Zakaria Nikièma, a au nom de ses frères d’armes remercié la délégation spéciale de Kombissiri pour cette initiative.

« On remercie surtout le commissaire et ses hommes pour la qualité de l’encadrement et la formation qui nous aide énormément sur le terrain », a-t-il ajouté.

Pour rappel, cette formation sur les droits humains en faveur des VDP communaux intervient après celle sur les techniques de combat qui a eu lieu en mi-janvier dernier.

Agence d’information du Burkina

TPT/dnk/ata