BURKINA FASO-GOURMA-NOËL-AMBIANCE

Gourma : L’ambiance de la ville de Fada N’Gourma la veille de Noël 2024

Fada N’Gourma, (AIB)- A la veille de la fête de la Nativité, des fadalais s’expriment dans un micro trottoir, sur l’ambiance de la ville.

La déplacée interne par ailleurs coiffeuse au secteur 10 de Fada N’Gourma, Yasmine Thiombiano, a indiqué qu’il n’y a pas de clientèle cette année.

« Par le passé, à cette même période de l’année dans la province de la Kompienga, elle n’a pas de temps pour manger parce qu’elle avait beaucoup de têtes à coiffer », a-t-elle indiqué.

Elle pense que la situation est liée à l’insécurité que connaît la région de l’Est.

En temps de paix, a-t-elle ajouté, à ces périodes de fête, elle pouvait avoir un chiffre d’affaires de 300 à 400 mille F CFA avec la vente des mèches.

« A l’heure où je vous parle, je n’ai pas 50 mille en main. C’est mou », a précisé Yasmine Thiombiano.

La couturière, Djamila Ouôba, au secteur 10 de Fada N’Gourma, a embouché la même trompette.

« Le marché est mou cette année. J’ai toujours les tenues cousues de mes clientes dans mon coffre. Si elles ne viennent pas chercher c’est parce qu’elles n’ont pas sans doute de l’argent », a poursuivi la couturière.

Elle a dit que ce sont ses sœurs et frères qui vivaient en campagne qui étaient ses clients. Avec le contexte sécuritaire difficile, ces derniers vivent avec nous en ville.

Pourtant, selon Djamila Ouôba, ils ont d’énormes besoins de santé, d’alimentation et d’abris. La couture n’est plus une priorité pour ces personnes en détresse.

Le vendeur de volailles, Guillaume Kièma, a également affirmé que le marché est difficile cette année.

« Pour preuve, on trouve difficilement des poules sur la place du marché à cause du terrorisme. Le prix de la pintade se négocie à la veille de Noel entre 4 000 et 4 500 F CFA », a-t-il dit.

Françoise Mano a trouvé que les prix des condiments sont passablement abordables à cette vielle de fête malgré la crise sécuritaire.

« Je salue la résilience des producteurs, surtout les mariculteurs car on trouve tout ce qu’il faut pour les repas de fête », a clamé Françoise.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo