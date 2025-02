BURKINA-MOUHOUN-RECONQUETE-TERRITOIRE-PANEL

Mouhoun : Des jeunes sensibilisés dans la lutte pour la souveraineté nationale

Dédougou, le 08 fév. 2025 (AIB)-Le Vent républicain a organisé, le samedi 08 février 2025 à Dédougou, un panel pour sensibiliser la jeunesse sur leur engagement citoyen et patriotique dans la reconquête du territoire et l’effectivité de la souveraineté nationale.

Ce panel, troisième du genre après celle des régions du Nord et de l’Est, avait pour objectif de permettre aux jeunes de saisir pleinement les enjeux cruciaux de la lutte pour la reconquête du territoire et de s’engager dans le processus en cours afin de bâtir un Burkina uni et prospère dans une AES qui s’impose.

Il a mobilisé, le samedi 08 février 2025 à Dédougou, les associations et mouvements de la veille citoyenne, les FDS, les notabilités coutumières et religieuses, les autorités administratives, les associations de jeunes et de femmes.

Pour le coordonnateur national du Vent Républicain, Oscar Séraphin Ki, au regard de la situation nationale, il convient de souligner l’importance de l’unité nationale autour du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour sa vision pour l’indépendance stratégique du pays pour assurer un avenir prospère et sécurisé.

« C’est dans cette dynamique que Le Vent Républicain a choisi d’agir, en initiant des activités d’autonomisation et de mobilisation de la jeunesse autour du président du Faso», a-t-il expliqué.

Dans sa communication sur « Les enjeux de la plénitude de la souveraineté dans le développement du Burkina Faso et de l’Alliance des États du Sahel (AES) », le coordonnateur national, a souligné qu’il est temps pour chaque Burkinabè de se départir définitivement du narratif occidental.

Le Commandant du 10e Bataillon d’intervention rapide (BIR 10), le capitaine David Ouédraogo, a, dans son exposé, analysé les différentes les méthodes d’infiltration et de manipulation des groupes terroristes.

Il a invité l’assistance à promouvoir une coopération étroite entre citoyens et forces de défense et de sécurité afin de faire face aux méthodes funestes des groupes armés terroristes.

Dans sa deuxième communication, le capitaine David Ouédraogo, a invité la jeunesse à s’impliquer efficacement dans les actions de protection et de défense de la patrie à travers leur engagement dans les actions de veille citoyenne, de renseignement et de soutien aux initiatives de développement initiées par les autorités.

Quant au parrain, le commandant Karim Souabo, a salué l’engagement de Vent républicain pour ses actions qui visent à soutenir la transition et à inculquer les valeurs de patriotisme, d’engagement citoyen et de cohésion sociale pour la construction de la nation.

Il a réaffirmé son engagement à soutenir ces initiatives pour amorcer le développement dans un contexte qui veut que chacun affirme sa fibre patriotique pour défendre la nation en guerre.

Le conseiller technique du gouverneur de la région, Abdoulaye Ouattara, a indiqué la disponibilité de l’administration à accompagner ces initiatives qui prônent la mobilisation et l’engagement citoyen de la jeunesse de la région.

Le Vent républicain est une organisation de la société civile à but non lucratif et œuvre pour la construction du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo