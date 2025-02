BURKINA -KOSSI-SPORT-CULTURE

Kossi/Sport : Pascal Bagayogo vainqueur de la première édition du tournoi de lutte traditionnelle

Nouna, 9 fév. 2025 (AIB)-La compétition de lutte traditionnelle, marquant le premier anniversaire du « Mouvement sauvons la Kossi » (MSK), a connu son apothéose, ce samedi 8 février 2025 à Nouna, par la victoire de Pascal Bagayogo.

La lutte traditionnelle a vu la participation d’une vingtaine de personnes qui se sont affrontés dans un tournoi à élimination directe, ce samedi 8 février 2025 à Nouna.

Le tournoi a connu la victoire de Pascal Bagayogo, qui est reparti avec 2 sacs de riz de 50 kg, 2 bidons d’huile de 5 et 3 litres, 1 pack de boissons et la somme de 10 000 F CFA.

Le deuxième prix est composé de 2 sacs de riz, 1 bidon d’huile de 3 litres, 1 pack de boissons et la somme de 7 500 F CFA et le troisième prix, d’1 sac de 50 kg, 1 bidon d’huile de 3 litres et la somme de 5 000 F CFA.

Le président du comité d’organisation, Ismaël Gérard Sanou, a salué les efforts consentis pour l’organisation de cette compétition et a souligné l’importance de la cohésion sociale entre les filles et les fils de la province afin de relever les défis du moment.

« L’organisation de ce tournoi, c’est aussi d’œuvrer pour la paix et le bien-être de la population », a-t-il ajouté.

Ismaël Gérard Sanou, a rendu un hommage au parrain, le Président directeur général (PDG) de la société de transport Sawadogo et frères, Malick Sawadogo.

Le président du « Mouvement sauvons la Kossi », Djibilirou Fofana, a fait l’historique du mouvement et a également présenté les acquis en cette période difficile.

