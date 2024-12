BURKINA-MOUHOUN-CONCERTATION-CADRE

Mouhoun/Cadre de concertation des acteurs des médias :L’assurance maladie universelle au centre de la rencontre

Dédougou, (AIB)-La direction régionale de la communication et des médias de la Boucle du Mouhoun, a tenu le jeudi 05 décembre 2024 à Dédougou, la deuxième session du cadre de concertation des acteurs des médias. Les participants ont échangé sur l’assurance maladie universelle afin d’être bien informés sur cette initiative.

Pour la deuxième fois au titre de l’année 2024, la direction régionale de la communication et des médias de la Boucle du Mouhoun, a tenu le jeudi 05 décembre 2024 à Dédougou, son cadre de concertation avec les acteurs des médias.

La rencontre a été placée sous le thème : « Enjeux de développement et opportunité de partenariats pour un monde de médias mieux organisé dans la région de la Boucle du Mouhoun ».

Les participants ont eu droit à une communication sur l’assurance maladie universelle afin d’être bien informés sur cette initiative de nos plus hautes autorités et de pouvoir partager l’information avec les populations.

Pour Yacouba Goro, directeur régional de la communication et des médias de la Boucle du Mouhoun, cette session est une instance statutaire qui permet aux acteurs des médias de la région d’échanger sur les activités et faire des propositions pour la bonne marche des activités des professionnels des médias.

«La session nous permettra d’échanger sur les enjeux de développement et les opportunités de partenariats pour un monde de médias mieux organisé dans la région de la Boucle du Mouhoun. Aussi, l’actualité nationale est dominée ces derniers moments par l’appel à la souscription à l’assurance maladie universelle«, a-t-il indiqué.

M. Goro a ajouté qu’il était de bon ton que les professionnels des médias soient informés et accompagner l’initiative auprès des populations.

La communication sur le Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) faite par le directeur régional en charge de la protection sociale de la Boucle du Mouhoun, Moussa Traoré, a permis aux participants de connaître le champ d’application du RAMU, les personnes assujetties et les conditions d’affiliation des employeurs et des travailleurs des secteurs publics et privés et des professions libérales.

Pour M. Traoré, le régime d’assurance maladie universelle bénéficie aux populations sans distinction de race, de nationalité, de sexe, d’origine et d’antécédent pathologique.

Le directeur régional a poursuivi que la couverture du risque maladie de la Loi N° 060-2015/CNT portant régime d’assurance maladie universelle au Burkina Faso est fondée sur les principes de solidarité nationale, d’équité, de non-discrimination, de mutualisation des risques, d’efficience et de responsabilité générale de l’État.

« Le RAMU est une forte volonté politique qui est attendue par l’ensemble de la population. Son opérationnalisation est une priorité et une opportunité et sa mise en œuvre requiert la pleine participation des acteurs pour une forte adhésion de la population », a-t-il expliqué.

A l’issue de échanges les participants ont été outillés d’informations nécessaires afin de sensibiliser les populations pour leur pleine adhésion au RAMU.

Abordant le thème de la session, M. Goro a souhaité que les acteurs de médias soient mieux organisés afin de saisir des opportunités de partenariat pour accompagner le processus de développement.

Pour ce faire, des textes ont été soumis à l’appréciation des participants afin de mettre en place une structure qui fédèrera les professionnels des médias de la région.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo