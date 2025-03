BURKINA-MOUHOUN-MILITAIRE-SORTIE

Mouhoun/5e région militaire : 822 soldats VDP pour renforcer les effectifs des forces armées nationales

Dédougou, le 09 mars 2025 (AIB)-Le Centre régional d’instruction (CRI) de la 5e région militaire, basé à Dédougou, a organisé le vendredi 07 mars 2025, la sortie de la deuxième vague du contingent exceptionnel 2024, forte de 822 soldats issus des rangs des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la région de la Boucle du Mouhoun. C’était en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, militaires et paramilitaires de la région.

Les effectifs des forces armées nationales du Burkina Faso ont augmenté avec 822 soldats issus de la deuxième vague du contingent spécial de 2024.

Ils sont tous issus des rangs des VDP de la région de la Boucle du Mouhoun dont 116 VDP communaux de la province des Balé, 78 VDP communaux des Banwa, 104 de la Kossi, 156 du Sourou, 223 du Nayala et 145 VDP nationaux issus du bataillon mixte de marche de Dédougou.

Ces soldats formés au Centre régional d’instruction (CRI) de la 5e région militaire ont bénéficié de connaissances et de savoir et savoir être militaires conformes aux objectifs de la formation du soldat.

Cette formation avait pour but de leur inculquer des connaissances et des aptitudes militaires qui leur permettront d’être efficaces et opérationnels sur le terrain.

Ils ont aussi bénéficié de modules dispensés sur le civisme, l’entraînement et l’éducation physique militaire et sportive, la tactique, la topographie, le sauvetage au combat, la sensibilisation sur les engins explosifs improvisés et bien d’autres modules sur la tactique militaire.

Pour le Commandant du Centre régional d’instruction de la 5e région militaire, le lieutenant Ado Denis Ganemtoré, ces 822 soldats ont franchi avec succès les modules de formation et ont tous validé le rallye final avec une moyenne de promotion de 14,63/20 ce qui constitue un engagement fort pour la sécurité et la souveraineté nationale.

Il a salué l’excellent état de discipline, de moral et de cohésion qui a animé cette vague durant toute la formation.

S’adressant aux jeunes soldats, le lieutenant Ganemtoré, les a invités à porter toujours haut les valeurs de discipline, d’abnégation, de courage et de persévérance dans leurs différentes unités.

« La formation qui vient de s’achever nest pas une fin en soi. Elle constitue le piédestal de votre carrière. Aussi, je voudrais que vous sachiez quelle est continue et quelle doit être perfectionnée en tout temps et en tout lieu à travers des entrainements répétitifs », a-t-il dit.

Le chargé de l’expédition des affaires courantes de la 5e région militaire, le lieutenant-colonel Sosthène Coulibaly, après avoir accepté le serment des nouveaux soldats, les a invités à servir avec loyauté, honneur et fidélité larmée du Burkina Faso.

« Désormais, vous êtes dignes d’être considérés non plus comme des recrus, mais comme des soldats aptes pour le métier des armes. Le drapeau auquel vous avez l’honneur d’être présentés, incarne à lui seul, ce que vous aimez et ce que vous défendez. C’est le patrimoine de sueur et de sang que nous ont légué nos ancêtres. Il constitue pour tous, le signe de ralliement dans l’unité pour le meilleur comme pour le pire », a-t-il dit.

Le représentant de la promotion, le soldat de 2e classe Soumaïla Bationo, a témoigné sa gratitude aux responsables du CIR 5e région militaire, pour la qualité de la formation qui fait deux des hommes aguerris, conscients du défi à relever au regard du contexte sécuritaire que connait le Burkina Faso.

Il a pris l’engagement de travailler à mettre en pratique les formations reçues afin d’éradiquer le terrorisme hors de nos frontières.

Le port des épaulettes, des démonstrations de combats, de défense et le défilé ont constitué les parties où les jeunes soldats ont fait preuve de discipline, de savoir-faire, d’harmonie et de cohésion qui sont les valeurs qu’ils ont reçues durant leur formation.

Agence dinformation du Burkina

SB/hb/yo