BURKINA-MOUHOUN-AGRICULTURE-MINISTRE-VISITE

Mouhoun/Fermes Agroécologiques polyvalentes de Noakuy et de Moundasso : Le PNUD/PAMED remet les documents de transfert à la commune

Dédougou, le 09 mars 2025 (AIB)-La ministre en charge de l’Action humanitaire, le commandant Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré a visité, le vendredi 07 mars 2025, la ferme agroécologique polyvalente de Moundasso, à quelques encablures de Dédougou. Le PNUD/PAMED a remis les documents de transfert de ces fermes au président de la délégation spéciale de la commune de Dédougou, Dieudonné Tougfo.

Cette visite de la ministre en charge de L’action humanitaire, le commandant Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré, entre dans le cadre des activités marquant les festivités de la 168e journée internationale de la femme dont Dédougou a abrité la célébration nationale sous le thème : « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso : quelles stratégies pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des femmes ».

Cette ferme agroécologique polyvalente de Moundasso, s’étend sur une superficie de 02 ha, le tout clôturée et équipée dun forage, dun château deau, dune borne fontaine, dun champ solaire et des bassins piscicoles.

Elle est exploitée par 103 petits producteurs issus de 05 coopératives dont 34 hommes, 69 femmes parmi lesquelles figurent 29 Personnes déplacées internes (PDI).

Les objectifs de cette ferme est la production maraichère bio avec des bonnes pratiques agricoles promues à travers entre autres, la production et l’utilisation de fertilisants, intrants et pesticides biologiques et la production de plans en pépinière.

Le commandant Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré, accompagnée des membres du gouvernement, a traduit sa reconnaissance au PNUD/PAMED qui offre des outils de production aux couches les plus vulnérables.

Elle a apprécié le dynamisme des exploitants du site pour le travail abattu qui entre dans le cadre de leur autonomisation et de l’amélioration de leurs conditions de vie.

La ministre les a encouragés dans leurs travaux agricoles qui participent à la vision des premières autorités du pays à travers l’offensive agro pastorale.

Pour la représentante des bénéficiaires, Kombelem Pauline, a témoigné sa gratitude au PNUD/PAMED qui les accompagne en aménageant cette ferme pour nous.

« Maintenant, nous arrivons à travailler et chacun de nous arrive à sen sortir financièrement. Vu notre détermination, nous trouvons que ce site est devenu petit et nous sollicitons un autre aménagement pour nous permettre de produire plus », s’est-elle exprimée.

De lavis du représentant-résident adjoint du PNUD par intérim, par ailleurs Team Leader Gouvernance, Dieudonné Kini, les fermes de Moundasso et de Noakuy ont été réalisés dans le cadre du Programme d’amélioration des moyens d’existence durables en milieu rural (PAMED).

Il a indiqué que l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement des femmes rurales et les personnes déplacées internes, en renforçant leur résilience face aux défis environnementaux, économiques et sécuritaires.

« Ces fermes agroécologiques, en particulier celle de Moundasso, a permis à plus de 100 producteurs, dont une majorité de femmes déplacées internes, de se réapproprier des savoir-faire agricoles durables, de développer des activités génératrices de revenus et de contribuer à la sécurité alimentaire de leurs familles et de leur communauté », a dit M. Kini.

Le représentant-résident adjoint du PNUD par intérim, a expliqué quà travers ces fermes, les déplacées internes, ont trouvé un espace d’expression, d’innovation, de leadership économique et social et de vivre ensemble.

Il a ajouté que le transfert officiel de ces infrastructures à la commune de Dédougou marque une étape décisive vers la pérennisation des acquis du PAMED.

« En confiant ces infrastructures à la commune de Dédougou, le PNUD réaffirme sa confiance en la capacité des collectivités territoriales à promouvoir un développement inclusif et participatif », a-t-il poursuivi.

Le président de la délégation spéciale communale, Dieudonné Tougfo, a remercié la ministre pour son engagement et sa disponibilité.

Il a rassuré le représentant du PNUD des bonnes dispositions prises pour le bon fonctionnement des dites fermes.

Les fermes agroécologiques polyvalentes de Moundasso et Noakuy restent un échantillon des actions du PNUD en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso.

Quatre fermes du même genre sont fonctionnelles dans quatre autres communes, ainsi qu’une dizaine de périmètres maraichers conventionnels à travers le pays.

Agence dinformation du Burkina

SB/hb/yo