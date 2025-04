BURKINA-LERABA-DRAPEAU-ELEVES-MONTEE

Léraba/Montée du drapeau : Les élèves invités au renforcement de leur fibre patriotique

Sindou, 08 avril 2025 (AIB)-Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sindou, Emmanuel Sourabié, en collaboration avec les enseignants, a organisé, le mardi 08 avril 2025, la montée collective des couleurs nationales dans l’enceinte des écoles’’A’’ et ‘’B’’ de Sindou. Les élèves ont été invités à renforcer leur fibre patriotique à cette période.

Placée sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage », cette commémoration est à sa première phase de l’édition 2025 et couvre la période du 26 mars au 12 avril prochain.

Ce jour mardi 08 avril 2025, le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sindou, Emmanuel Sourabié en collaboration avec les enseignants et les élèves des écoles centres de Sindou a organisé la montée collective du drapeau national.

Pour Mr Sourabié cette période est la bienvenue pour renforcer la fibre patriotique chez les élèves.

Dans cette CEB, plusieurs activités ont été menées dans toutes ses écoles telle que des séances de sensibilisations, de leçons portées sur la cohésion sociale et du vivre ensemble, le port du Faso Danfani ainsi que des journées de salubrité avec les élèves.

C’est dans cette même logique que toutes les écoles de ladite CEB sont instruites pour la communication du jour aux élèves sur le thème principal.

Il est bien de savoir que le directeur provincial en charge de l’Education primaire de la Léraba, Souro Sanon, a fait honneur à cette organisation en marquant sa participation avec son personnel du bureau à cette montée des couleurs nationales dans l’enceinte des écoles centres ‘’A’’ et ‘’B’’ de Sindou.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/bz