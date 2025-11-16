FOOT-BFA-QATAR-SPORT-FIFA-MONDIAL-U17

Mondial U17: le Burkina Faso élimine le tenant du titre, l’Allemagne et file en 8e de finale

Doha, 15 nov. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso se sont qualifiés samedi soir pour les 8e de finale de la Coupe du monde U17, en battant à Aspire zone spitch de Doha (Qatar), le tenant du titre, La Nationale Mannschaft U17 d’Allemagne sur la plus petite des marges (1-0), a constaté l’AIB sur place.

C’est Mohamed Zongo, désigné homme du match, qui a privé la Nationale Mannschaft d’Allemagne des 8e de finale de la plus prestigieuse compétition des cadets. Il a cueilli à froid les Allemands dès la 5e minute et ce but matinal ne sera plus égalisé jusqu’à la fin de la rencontre.

L’équipe allemande aura tout essayé sans parvenir à trouver la faille. « Un match très difficile et compliqué à la fois où il fallait rester très concentré, très serein et très combatif. Ce match, nous l’avions préparé avec beaucoup d’attention. On a été très pointillé sur les détails et ça été la clé parce qu’ils fallait accepter faire d’énormes efforts, se surpasser et aller chercher le résultat et les jeunes ont compris », a expliqué l’entraîneur des Etalons cadets Oscar Barro.

La Nationale Mannschaft a su poser le jeu sans être clinique. « C’est une équipe très redoutable, il faut l’avouer mais on s’était préparé en conséquence. On savait qu’ils fallait varier son jeu. On savait comment cette équipe procédait », a ajouté le technicien burkinabè.

Tactiquement, la joueuse équipe allemande a surpris les Etalons cadets sur ses longues balles qui ont beaucoup gêné les Burkinabè. « Quand on a étudié cette équipe, elle n’avait jamais balancé ses balles et Aujourd’hui subitement ils ont survolé le milieu pour aller chercher les 2e ballons », a expliqué Oscar Barro.

Mais ses poulains ont respecté les consignes et ont fait le dos rond pour ne pas encaisser un but qui allait mettre l’équipe en difficulté.

« On est venu pour chercher le trophée »

Après la victoire face au tenant du titre, le technicien burkinabè Oscar Barro a plus donné de détails sur les ambitions de son équipe à cette compétition mondiale. Les Etalons sont entrain de prendre leur marque. « On est venu pour chercher le trophée », mentionne Oscar Barro, précisant que « on ne peut plus se cacher ».

« Quand vous arrivez à éliminer le tenant du titre c’est supposé qu’il y a du potentiel dans l’équipe. Nous avons des capacités individuelles et collectives et une bonne équipe capable de tenir le ballon, de marquer des buts, de se projeter quand il le faut, et de passer en attaque placée quand il le faut. Tous les ingrédiens sont là », rassure-t-il.

Mais il faudra d’abord passer l’obstacle ougandais avant de se projeter. « C’est une autre paire de manche qui se présente à nous et à partir de cette nuit on ne va pas dormir. On va commencer à visionner ses matchs et trouver les forces et les faiblesses de cette équipe et nous préparer en conséquence », c’est résolu Oscar Barro.

Pour cela, il conseille à ses joueurs de vite oublier ce match des 16e de finale et penser au match prochain pour être dans de meilleurs conditions de fraîcheur physique et mentale. Ce match aura lieu le mardi 18 novembre prochain, toujours à Aspire zone spitch de Doha.

Des 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale, 4 sont du continent africain. Il s’agira du Burkina Faso, du Mali, du Maroc et de l’Ouganda. La coupe du monde U17 se joue du 3 au 27 novembre 2025 à Doha au Qatar.

Agence d’information du Burkina

as/ata