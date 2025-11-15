Burkina-Balé-Assainissement

Balé: Autorités administratives, FDS et les populations locales assainissent le centre medical de Boromo

Boromo, le 15 nov.2025(AIB) – Le haut-commissaire de la province des Balé, Martin Bako, a conduit une vaste opération d’hygiène et d’assainissement de la cour du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Boromo, le samedi 15 novembre 2025. La journée de salubrité organisée par le district sanitaire de Boromo vise à améliorer les conditions d’hygiène et l’assainissement du cadre sanitaire afin d’offrir un espace plus agréable aux usagers et de travail aux agents.

L’activité écocitoyenne a été un grand succès au vu des espaces nettoyés et la forte mobilisation des autorités administratives, les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans leur ensemble et la population locale. Cette matinée d’engagement citoyenne a permis d’offrir au CMA, une aire débarrassée des hautes herbes qui avaient envahi l’hôpital, les déchets jetés pêle-mêle par les usagers inciviques, et rendu les infrastructures plus visibles.

Cette opération « CMA propre » a démontré l’attachement des autorités administratives à l’assainissement du cadre de vie et de travail mais également l’adhésion des différentes couches socio-professionnelles à y contribuer.

La mobilisation citoyenne a été saluée par le haut-commissaire qui, outillé de manchette, tantôt de pelle, tantôt de râteau ou même à main nue, difficile à identifier au milieu de ses administrés, s’efforçait au même rythme à désherber, racler et ramasser les tas d’herbes. Cette implication des autorités locales a poussé l’effort des acteurs à offrir au CMA un cadre plus enchanteur.

Au-delà de l’effort collectif, l’autorité provinciale a fait une mention spéciale aux FDS pour leur mobilisation exemplaire malgré le devoir régalien du moment qui les occupe. Bako a encouragé la population à s’engager davantage pour la propriété aussi bien des services que de toute la ville afin de rendre nos cadres de vie plus agréables pour un bien-être social collectif. La propriété au CMA doit être l’affaire de tous les citoyens, a-t-il dit.

Les autorités sanitaires du CMA et du district sanitaire respectivement Dr Kouanda Hassan et Dr Hippolyte Bouda ont remercié la mobilisation autour de l’initiative tout en appelant également à accompagner les efforts d’assainissement et d’embellissement du CMA et du district.

Aussi, ont-ils, invité les leaders d’opinion à participer à la sensibilisation des usagers notamment les accompagnants des malades à garder le CMA propre lors de leur séjour hospitalier.

