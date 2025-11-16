BURKINA-KOURWEOGO-CULTURE-PANEL

Kourweogo : Un panel appelle à la reconnexion avec les valeurs ancestrales

Boussé, 15 nov. 2025 (AIB)-En prélude à la 10ᵉ édition du festival « Feu de bois », un panel s’est tenu le 14 novembre 2025 à Boussé, sous le thème : « Les choses et les êtres : une réflexion sur notre société pour notre devenir ». Co-animée par le chef de Nabrabogo, Naaba Saonré, le trésor humain vivant, Conomba Traoré et le directeur central de la culture des arts des armées, le colonel Evariste Stéphane D. Somé, la rencontre a mis en lumière la nécessité pour les peuples africains de renouer avec leurs traditions.

Placé sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Boussé, Issiaka Ganamtoré, ce panel tenu le 14 novembre 2025 à Boussé, marque le lancement officiel des activités du festival.

Selon le promoteur du festival, Ismaël Zoungrana, le thème retenu s’inscrit dans la mission du « Feu de bois », notamment la valorisation des cultures africaines et la transmission des savoirs aux jeunes générations.

Naaba Saonré a rappelé que le monde n’est pas uniquement régi par les réalités matérielles visibles.

Il a insisté sur l’existence d’énergies spirituelles qui influencent la vie humaine.

Le conferencié a exhorté les participants à une reconnexion spirituelle avec les racines africaines, affirmant que les souffles ancestraux continuent de guider les vivants.

Pour sa part, Conomba Traoré a développé la thématique à travers le cycle de la vie et de la mort, la continuité du lignage, l’importance des croyances traditionnelles et la nécessité de préserver les liens intergénérationnels.

Il a expliqué que dans les traditions africaines, les éléments naturels portent le sacré et ne sont pas de simples objets neutres.

Toutefois, il a précisé que le retour aux traditions n’exclut pas l’ouverture au monde moderne. Il a invité la jeunesse à préserver cette spiritualité qui fonde l’identité collective.

Le colonel Somé a présenté la direction centrale de la culture des arts des armées, dont les missions incluent le renforcement du lien armée-nation, la cohésion au sein des troupes et la protection du patrimoine culturel.

Il a encouragé les participants à visiter le musée des Forces armées nationales, riche en artefacts retraçant l’histoire militaire et les formes traditionnelles d’organisation de défenses des communautés.

Les participants ont posé de nombreuses questions, notamment sur la différence entre religion et culture, les rituels de réconciliation avec les ancêtres, la conciliation entre modernité et tradition, ainsi que les mécanismes de réparation des interdits transgressés.

Agence d’information du Burkina

