Manga : des citoyens créent un club de marche pour promouvoir le sport et la cohésion sociale

Manga, 30 nov. 2024 (AIB) – Des résidents de Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, ont officiellement lancé samedi un club de marche de plus de 200 personnes pour promouvoir la cohésion sociale et encourager la pratique sportive régulière, en vue du bien-être physique de ses membres.

« Ce club a été mis en place pour maintenir la forme physique à travers la marche, tout en favorisant la cohésion sociale, car il réunit un grand nombre de personnes », a expliqué Benoît Sankara, l’un des initiateurs du club de marche sportive de Manga.

M. Sankara s’exprimait samedi, lors de la marche inaugurale marquant le lancement officiel du club, en présence d’une centaine de participants, dont des invités venus d’autres clubs du pays.

Concernant la genèse du club, Benoît Sankara a indiqué que l’idée avait germé il y a environ trois ans, dans un groupe restreint de marcheurs.

Avec le temps, le groupe s’est élargi, rassemblant progressivement toutes les couches socioprofessionnelles et des personnes de diverses tranches d’âge.

« Aujourd’hui, le club compte plus de 200 membres, avec une participation hebdomadaire oscillant entre 30 et 60 personnes des deux sexes, lors des séances de marche de 15 kilomètres entre Manga et Sakuilga », a-t-il précisé.

Le lancement officiel du club de marche sportive de Manga, a-t-il ajouté, marque une reconnaissance officielle au niveau local, mais aussi national, notamment auprès de la fédération faîtière de la marche sportive du Burkina Faso.

Le représentant du Club de marche Burkina, Christophe Kéré, a félicité l’équipe de Manga pour avoir relevé le défi de son lancement officiel. Selon lui, cette réussite témoigne du dynamisme des membres.

Un avis partagé par Robert Sawadogo, du club de Kaya, qui s’est dit fier de participer aux activités programmées pour le lancement du club de Manga.

« J’invite tout le monde à rejoindre l’équipe, car la marche est un sport accessible à tous, quel que soit l’âge ou le sexe », a-t-il déclaré.

Christophe Kéré a également encouragé les populations de Manga à participer activement aux séances régulières de marche et à intégrer cette activité dans leur quotidien.

Il a rappelé que tous les clubs de marche sont ouverts à tous et fonctionnent sur des principes fondamentaux, notamment la solidarité, le respect mutuel et l’engagement. « Nos clubs sont autonomes et reposent sur ces valeurs », a-t-il souligné.

Quant aux conditions de participation au club de marche de Manga, Benoît Sankara a précisé qu’il n’y en a aucune. « La participation est gratuite, libre et volontaire », a-t-il assuré.

Benoît Kéré a rappelé qu’en plus du premier club de marche sportive Ouagadougou-Loumbila, créé en 2021, le Burkina Faso compte aujourd’hui plusieurs clubs officiellement reconnus, notamment à Koudougou, Tenkodogo, Kaya, Fada et désormais Manga.

