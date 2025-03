BURKINA-SPORT-LUTTE TRADITIONNELLE

Lutte : L’étudiant Kevin Mossé bat le champion national Karim Bazongo à l’Open de Ladiou

Dydir, 15 mars 2025 (AIB)- Kevin Mossé, étudiant en année de licence de l’Université Norbert Zongo a battu samedi en Open général en lutte traditionnelle le champion du Burkina Karim Bazongo lors de la 9eme édition du tournoi de Ladiou dans la commune de Dydir, a constaté l’AIB.

C’est sous un soleil de plomb de midi et sur une arène à forte chaleur que Kevin Mossé a remporté dans la catégorie Open général le duel contre le champion du Burkina Karim Bazongo, le tigre de Volcé. Toujours finaliste et pas vainqueur depuis les éditions antérieures, Kevin Mossé a saisi l’opportunité à cette 9ème édition de la lutte traditionnelle de Ladiou pour vaincre aux points, son adversaire affaibli par le jeûne. Pourtant tout au long des phases éliminatoires Karim Bazongo s’était montré intraitable.

« C’est le mois de carême et mon adversaire observe un jeûne aujourd’hui. J’ai bien profité de cela parce qu’il se fatiguait lors des manches éliminatoires et il ne pouvait pas boire l’eau pour reprendre des forces », a expliqué Kevin Mossé. Il a remporté en plus de ce titre de champion, une moto toute neuve

Pour le ministre en charge des sports et co-patron de la cérémonie Roland Somda, ce tournoi est à sa 9ème édition et cela veut dire qu’il a résisté autant pour leur offrir ce beau spectacle ce jour. « C’est une compétition de belle facture. Nos athlètes nous ont émerveillé à travers des talents de haut niveau qui nous rassurent que la compétence est là pour représenter le Burkina Faso à une compétition de telle envergure dans cette discipline », a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs salué le promoteur de cette compétition qui a mobilisé autant de monde pour être témoins de cet évènement. « C’est une expression de nos valeurs culturelles parce que la lutte fait partie de nos cultures africaines et particulièrement burkinabé. Elle doit être développée comme le football, le cyclisme etc. », a-t-il poursuivi.

Le ministre Somda a souligné que dans le cadre des activités sportives de l’Alliance des états du sahel, il y a la lutte qui est retenue comme une discipline sportive à caractère compétitif. Pour une première édition, elle sera lancée par le Mali qui va regrouper le Burkina Faso et le Niger.

A l’instar de la catégorie Open général, il y a eu celle de l’Open Ladiou qui regroupait des lutteurs de 55 à 65kg, de 65 à 75kg et de 75kg et plus. Les filles se sont également illustrées dans cette compétition. Les vainqueurs dans toutes ces catégories ont pu rentrer en possession de leurs primes.

Cette édition s’est tenue sous le thème : « Lutte en pays lyolo : valeur culturelle de bravoure et de combativité face à l’adversité ».

Agence d’Information du Burkina

bo/sa/ata