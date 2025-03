BURKINA-LERABA-ASSOCIATION-FDS-SOUTIEN

Léraba/Sécurité : Une association offre 14 cartons de rames de papiers et 60 000 F CFA aux FDS et VDP

Sindou, le 16 mars 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Sindou, Issiaka Yadia, a présidé le vendredi 14 mars 2025 à Sindou, la remise de 14 cartons de rames de papiers aux FDS et 60 000 F CFA pour les VDP et la veille citoyenne de ladite commune.

Les membres de l’Association jeunesse espoir de la Léraba (AJEL) ont remis 14 cartons de rames de papier et la somme de 60 000 F CFA, ce vendredi 14 mars 2025, aux FDS, aux VDP et à la veille citoyenne de Sindou.

« Notre objectif à travers ce geste est de contribuer à la dynamique enclenchée par les premières autorités du pays, contribuer à soutenir les forces de défense et de sécurité pour vaincre l’hydre terroriste », a déclaré le président de l’AJEL, Sintéré Sanou.

Pour lui, le choix des rames de papiers pour les FDS est d’accompagner la continuité du service de secrétariat a leur niveau, pour qu’il n’y ait pas de rupture de papiers.

Quant au Président de la délégation spéciale (PDS) de Sindou, Issiaka Yadia, s’est dit ému par ce geste qui vient de la volonté des membres de l’association.

Il a exprimé sa satisfaction en interpellant les autres partenaires a agir dans le même sens.

« Quelle qu’en soit la valeur d’un don, il est toujours symbolique et c’est la signification qui est importante », a dit le PDS.

L’AJEL est une association qui lutte contre les maladies au Burkina Faso.

Elle intervient également dans le domaine de l’éducation, de l’environnement, des droits humains et de la bonne gouvernance.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/bz